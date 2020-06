Coupe du Monde 2022 : les SMS compromettants de Nasser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke

Dans le cadre de son enquête sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le site d'information indépendant Mediapart révèle des échanges compromettants, datant de 2015, entre Nasser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA.

L'attribution du Mondial 2022 au Qatar n'a pas fini de faire débat. L'achat d'une luxueuse villa en Sardaigne par Nasser Al-Khelaïfi (patron de BeIN Sports Media Group, et du PSG) puis sa mise à profit à Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA au moment de l'attribution de la Coupe du Monde en 2010, sera notamment jugé par la justice suisse au mois de septembre prochain.

Mais cette relation étroite, qui entretient et renforce les soupçons de corruption, est encore confirmée par la révélation au grand jour, par le site d'information Mediapart, de SMS échangés entre les deux hommes le 24 février 2015, juste après un vote crucial concernant le déplacement du tournoi en hiver.

L'affaire de la montre en or

Selon Mediapart, ce 24 février 2015, en début d'après-midi, Valcke aurait écrit à Nasser : "Merci Nasser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi", ce à quoi le président du PSG aurait répondu "Tu es le meilleur".

Le soir-même, en rentrant dans sa chambre d'hôtel, l'ex-secrétaire de la FIFA aurait alors découvert un cadeau d'Al-Khelaïfi : une montre Cartier en or rose. Valcke se serait alors empressé de le remercier par SMS : "Merci Nasser pour ton cadeau. Elle est belle." Mediapart précise que Nasser Al-Khelaifi, contacté par ses soins, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Ses avocats ont précisé que les accusations au sujet de la montre "n'avaient pas, et n'ont jamais eu, la moindre base factuelle."

Inculpation en février 2020

Pour rappel, en février dernier, le Ministère public de la Confédération suisse (MPC) avait annoncé avoir déposé l'acte d'accusation contre Jérôme Valcke et Nasser Al-Khelaïfi "dans le contexte de l'attribution de droits médiatiques de différentes Coupes du monde de football et Coupes des Confédérations de la FIFA (ndlr : dans la période 2018-2030)". Un troisième "homme d'affaire actif dans le domaine des droits sportifs" est également accusé.

Soupconné d'avoir offert des "avantages indus" à Jérôme Valcke, Nasser Al-Khelaïfi avait été entendu par la justice suisse au mois de décembre 2019. Dans son communiqué de février, le MPC confirmait que l'enquête avait bel et bien révélé que l'ancien secrétaire générale de la FIFA avait reçu des avantages indus de la part de Nasser Al-Khelaïfi et du troisième homme inculpé.

De son côté, le patron du groupe beIN Media et du PSG s'était dit "satisfait" de l'abandon d'une partie des accusations pesant contre lui. "Je suis satisfait que toutes les accusations de corruption en lien avec les Coupes du monde 2026 et 2030 aient été abandonnées", avait réagi Al-Khelaïfi dans un communiqué. "Même si une seconde accusation demeure, je suis persuadé qu'il sera prouvé qu'elle est sans fondement", avait-il ajouté.

Les "avantages indus" reçus de Nasser par Valcke

"Valcke a ainsi obtenu le remboursement d’un acompte d’environ 500 000 euros qu’il avait versé à des tiers pour une villa en Sardaigne, ce après l’achat de la villa par Al-Khelaïfi, via une société, à la place de Valcke. Valcke a ensuite obtenu d’Al-Khelaïfi le droit de jouissance exclusif de la villa pour une période de 18 mois au total – jusqu’à sa suspension de la FIFA – sans s’être acquitté pour cela d’un loyer d’une valeur estimée entre environ 900 000 et 1,8 millions d'euros. Valcke a reçu du troisième prévenu trois paiements d’une valeur totale d'1,25 millions d'euros à sa société Sportunited Sàrl", indiquait le communiqué.

Toutefois, le Ministère public de la Confédération indiquait qu'une partie de la procédure, concernant l'attribution des droits médiatiques des Coupes du monde 2026 et 2030, avait été abandonné : "la FIFA a informé le MPC fin janvier 2020 par écrit avoir trouvé avec Al-Khelaïfi un "accord amiable", qu’elle n’a pas défini plus avant, et elle a déclaré par conséquent retirer sa plainte pénale contre Al-Khelaïfi et en partie aussi contre Valcke".