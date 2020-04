Fiction : Un Poisson nommé Corona…

Le 1er avril, tout le monde part à la pêche au bon poisson. L’exercice est délicat surtout à l’heure ou l’on tente de lutter contre les Fake News. Résultat, aujourd’hui, c’est devenu un art un peu désuet. Alors imaginer une bonne grosse blague en pleine période de crise sanitaire, de confinement, de désarrois, voilà un exercice plutôt périlleux et le risque le plus important est celui du mauvais goût. On a dès lors plutôt imaginé ce qu’aurait pu être notre poisson d’avril s’il n’y avait pas eu le Corona.

Voici donc la liste des choses auxquelles vous avez échappé.

Le Come-Back de Justine

Conférence de Presse extraordinaire de Justine Henin à Limelette. Tout le monde s’attend à l’annonce d’un nouveau bébé. On avait tort. Justine annonce son retour. Son objectif : une finale face à Kim dans les 2 ans. En plus, comme elle est soucieuse de l’empreinte écologique, elle fera tous ses déplacements à vélo sans assistance avec ses raquettes sur le porte-paquet. Pas impossible qu’après 2 saisons, elle s’attaque au Tour de France…

Eden Hazard Joueur-Entraineur à Braine

C’est sur Instagram que le capitaine des Diables s’est exprimé. Sous une photo du Plan incliné de Ronquières, ces quelques mots : "Je vous annonce mon retour au Royal Stade Brainois en qualité de joueur-entraîneur". L’ancien Lillois a également précisé qu’il allait instaurer le jeu du Real, de l’équipe première aux équipes d’âges, et qu’il espérait pouvoir convaincre quelques anciennes gloires blessées ou à court de rythme de l’accompagner. Un coach inconnu mais venant de Madrid sera installé sur le petit banc.

L’Union Belge met fin au VAR

L’expérience aura donc été de courte durée. Le VAR va disparaître petit à petit du paysage de la Pro League. En fait les responsables de l’arbitrage se sont aperçus que le nombre d’erreur était plus important depuis l’utilisation de la vidéo. Le retrait du système sera progressif car "les gens s’étaient habitués à cette présence". Le premier tiers du championnat se fera avec camionnette et arbitres dedans mais sans écran, ni possibilité d’intervenir. Par la suite, seules les petites baraques demeureront…

Fini le Rallye pour Thierry Neuville, place au BMX !

C’est dans l’émission En Terrain Inconnu que le pilote Germanophone a découvert la discipline. Il a annoncé qu’il se consacrerait désormais uniquement au BMX avec un espoir de participation aux prochains JO. "De toute façon, je peux l’avouer maintenant, je n’avais pas le permis" précise-t-il. Les sponsors s’arrachent les services de l’ex rallyman qui devrait toutefois s’aligner sous les couleurs des cycles Gilsoul. Reste un détail pratique à finaliser : quitter son appartement de Monaco pour s’installer dans une chambre de bonne du côté de Soumagne.

Michel Preud’homme au cinéma

Les frères Dardenne tiennent le scénario de leur prochain film : "Un homme vit difficilement sur les quais d’Ougrée, etc, etc,". Ils ont proposé le rôle principal à Michel Preud’homme convaincu par sa prestation dans la pub du Roi du Matelas. Son passage au Portugal lui permettra aussi de donner un léger accent au personnage. Le film pourrait faire un tabac.

Nafi Thiam fera Danse avec les Stars !

Personne n’a oublié cette vidéo virale réalisée avec ses complices Anne Zagré et Cynthia Bolingo de la "Team Cacao" accompagnées d’une partie des Cheetahs. On y voyait une Nafi parfaitement en rythme sur une chorégraphie magnifiquement exécutée. En découvrant cela, les producteurs de DALS ont eu la bonne idée de lui proposer d’intégrer le casting de la prochaine saison. Et la championne Olympique a dit "OUI". La Fédération Belge d’Athlétisme envisage d’ajouter la Rumba à l’Heptathlon qui deviendrait ainsi l’Octathlon.

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège modifié !

C’est le syndicat des coureurs qui aura donc eu le dernier mot de cette histoire. C’est l’épilogue d’un long feuilleton qui, on le rappelle part de cette constatation faite par les coureurs : "Pourquoi passer par Bastogne si c’est, en définitive, pour démarrer de Liège et revenir à Liège ? !". Le tracé a donc été adapté et le nom de l’épreuve aussi pour devenir la course : Liège-Liège. Certains contestataires argumentent en menaçant : "Pourquoi pas Milan SANS Remo, tant qu’on y est". Les organisateurs de Binche-Chimay-Binche sont inquiets.

L’après-carrière de Michel Lecomte sera épicée…

C’est un des derniers dinosaures de la télévision, Michel Lecomte, l’actuel chef des Sports de la RTBF va bientôt prendre sa retraite. Et sa reconversion sera aussi devant le petit écran. Fan du digital et très présent sur les réseaux sociaux, le présentateur de la Tribune inaugurera sa chaîne Youtube au mois de septembre. Au programme, une seule émission intitulée : "120 manières de cuisiner le Poulet du dimanche".

Remco de retour à Anderlecht

On le sait, avant le vélo, il y a eu le ballon pour Remco. Le génial cycliste a eu d’abord une carrière de footballeur à… Anderlecht. C’est maintenant acté, il fera son retour dans l’effectif Bruxellois dès la saison prochaine, avouant que le cyclisme en fait était trop dur et mal payé. L’Olympique de Marseille le suit de près et serait ravi de l’accueillir au stade Vélodrome.

Pas d’Euro, ni de JO durant l’été 2020 !

Un méchant Virus vient perturber le calendrier sportif international. Euro de foot et JO sont postposés par mesure de prévention sanitaire. Le pois(s) on se nomme Corona.