Quel cyclisme wallon pour demain ? Les courses sur route se réinventent

La situation des clubs organisateurs et à coureurs amènent à une mutation du paysage cycliste wallon. Cet article dresse un panorama des pistes de développement (citées par les personnes rencontrées) pour le cyclisme wallon pour les années à venir. Gros plan sur douze tendances divisées en quatre catégories :

Les courses sur route se réinventent

LES COURSES SUR ROUTE SE REINVENTENT

Des challenges pour jeunes

La province du Hainaut a décidé d'instaurer un challenge minimes-aspirants pour récompenser la régularité des coureurs.

En province de Liège, le calendrier s'étoffe pour les minimes-aspirants avec un challenge, avec des prix et des cadeaux en fin d'année. Sur le modèle du Kids Trophy en VTT, un challenge de courses de VTT cross-country (XCO) ouvert à tous les enfants, filles et garçons, jusqu'à 15 ans comportera neuf voire dix épreuves.

Les courses en circuits. Pour réduire les coûts?

Pour réduire les couts de sécurité, de plus en plus d'organisateurs optent pour des courses en circuits locaux. Une tendance dont l'organisateur du Tour de Liège Robert Delbovier ne veut même pas entendre parler. “Nous faisons déjà des circuits locaux. Notre épreuve doit garder son identité. Cela peut être une solution pour s'en sortir mais le Tour de Liège ne deviendra pas une kermesse. Il y en a déjà assez comme ça",

Les circuits fermés

La Caserne de Saive (qui a été décor du prologue de la 50e édition du Triptyque Ardennais en 2016) est devenue officiellement un pôle cycliste en 2018. Depuis presque trois ans, le site dispose d'une salle de trial, unique enceinte couverte en Belgique pour la pratique de cette discipline. De plus, les circuits d'entrainements fermés et sécurisés pour les jeunes sont exploités par la commission 3D (découverte, développement, disciplines). Cette commission a été mise en place en 2016 sous l'égide de Christian Martin, coordinateur off-road à la FCWB, dans le but de promouvoir les différentes disciplines du vélo en province de Liège. Le tout en attente d'une piste de BMX. Une réponse directe au manque de sécurité sur nos routes. Une piste selon notre consultant Gerard Bulens.“Il y a aussi Francorchamps et Zolder. Rassemblons les jeunes de tous les clubs, qu’ils s’éclatent et apprennent à rouler. On pourrait même organiser des courses non officielles. Cela réduirait les coûts pour les clubs et les parents.”

Les départs presque conjoints

Autre test pour 2019, les courses conjointes pour Cadets et Juniors, avec quelques minutes de décalage entre les départs de chaque catégorie de manière à ne mobiliser qu'une fois les signaleurs et la voie publique. “Ce qui permettrait de diminuer les coûts de licence. On arriverait à une licence journée. Nous avons testé ce système dans la catégorie Amateurs/Masters. Cela a bien marché. Cela permet de n'avoir qu'un signaleur et de ne pas bloquer les routes trop longtemps. Nous voulons être définitivement prêts pour 2020”, commente le secrétaire général Fernand Lambert. Une situation qui pourrait également réduire le nombre de plaintes enregistrées de la part des riverains par rapport au passage des courses cyclistes dans leur village. “Quand mon fanclub a commencé à organiser des courses autour d'Havelange-Harzé en 1997-1998, c'était juste un hameau où il y avait peu de maisons.Depuis lors, beaucoup de gens ont construit et ont décidé que le cyclisme les gênait. Ils sont habitués à vivre à la campagne. Ils font des pétitions. Cela décourage les organisateurs. Nous continuons notre combat car il n'y a aucune raison d'arrêter pour quelques gens qui se plaignent”, soutient Philippe Gilbert.

Des formats renouvelés

Le président de la FCWB Thierry Maréchal est en faveur de formats plus ludiques. " Quand un jeune se fait lâcher et arrêter, il n'a aucune valorisation de son effort. Il risque de se tourner vers d'autres sports. Pourquoi ne pas appliquer la formule des Hammer Series ou de la course aux points sur la piste, de manière à relancer un gamin en difficulté ? ", lançait-il à Sudpresse le 20 décembre 2017 complété par Paul Goulem. " Les commissaires doivent aussi apprendre à ne pas arrêter trop vite les coureurs. Il y en a qui les interrompt pour avoir moins de coureurs à classer à l'arrivée et donc moins de travail... "

La province du Hainaut applique déjà ce conseil avec les Minimes-Aspirants. " Pour les aspirants, un contre-la-montre est déjà proposé en ouverture de la journée avant la petite course en ligne. Il y a donc de quoi faire dans cette catégorie. Pour les minimes, par contre, il n’y a rien d’autre que la course en ligne. Nous allons donc proposer un système de sprints avec des qualifications. Les jeunes vont disputer des petits sprints à 4, les vainqueurs de chaque série vont s’affronter, les deuxièmes, les troisièmes également, dans une deuxième série. Le départ sera arrêté avec le pied à terre, ce qui va forcer les gamins à clipser leurs chaussures le plus vite possible, un point technique très utile dans le vélo. Ces sprints précéderont la course en ligne et nous aurons donc un programme plus copieux pour ces jeunes qui doivent jusqu’ici venir à la course avec leurs parents, parfois de loin, mais, finalement, pour pas grand-chose. Ce programme est facultatif. Chaque organisateur reste libre d'adhérer à ce format. "

Sans aller jusque là, l'organisateur du Triptyque Ardennais Cadets Christian Lebeau a innové en 2018 avec quatre étapes en deux jours, dont un chrono de cinq bornes. Histoire de casser les codes trop stéréotypés du vélo et de lancer un pavé dans la mare.