Quel cyclisme wallon pour demain ? Changements à la FCWB et pistes de développement

La situation des clubs organisateurs et à coureurs amènent à une mutation du paysage cycliste wallon. Cet article dresse un panorama des pistes de développement (citées par les personnes rencontrées) pour le cyclisme wallon pour les années à venir. Gros plan sur douze tendances divisées en quatre catégories:

La prise du pouvoir du off-road ( point développé avant-hier

Les courses sur route se réinventent ( point développé hier

Changements à la FCWB

Pistes de développement et d'amélioration

CHANGEMENTS A LA FCWB

Les coûts d'inscription pour les organisateurs

Traditionnellement, chaque coureur doit verser 10 euros à chaque organisateur pour participer à une course, dont 5 euros de caution pour le dossard, 4 euros pour la fédération et 1 euro pour l'organisateur.

Nouveauté en 2019 puisque la FCWB a accepté, à titre d'essai, de reverser les 4 euros qu'elle percevait aux organisateurs. " Ce qui permet à un organisateur ayant 61 coureurs au départ de rembourser la licence d'organisation qui est de 305 euros. C'est une opération blanche pour l'organisateur qui veut participer à la relance du cyclisme ", commente le secrétaire général de la FCWB Fernand Lambert.

Quand il s'agit d'un coureur étranger, un supplément de cinq euros sera demandé et sera reversé à la RLVB.

Par ailleurs, vu l'absence de droits de dossard chez les Minimes et Aspirants, la Province de Liège interviendra financièrement dans la licence d'organisation des épreuves dans ces catégories.

Le centre de formation sous le contrôle de Christophe Prémont

En décembre dernier, la FWCB a engagé Christophe Prémont comme directeur technique à mi-temps. " En outre, je vais faciliter la communication entre les acteurs du cyclisme : l'Adeps, la Fédération, les clubs, les Provinces pour définir la meilleure stratégie, avec comme ligne de conduite: l'intérêt du coureur prime avant le reste "

L'ancien coureur aura comme mission principale la coordination d'un centre de formation pour les jeunes coureurs wallons, des Cadets aux Espoirs. " Le but est de créer une structure fédérale pour aider les clubs. Nous n'allons pas remplacer le travail des autres équipes, mais fournir une structure supplémentaire pour aider le développement des jeunes coureurs wallons, que ce soit sur la route ou dans d'autres disciplines. Il est important de comprendre que le centre de formation n'est pas un lieu fixe comme en football. L'idée est d'avoir des coureurs et de les accompagner à différents moments dans l'encadrement. Cela passera par des conseils, des tests ou des stages de pré-saison ou un travail spécifique en côte ou pour un contre-la-montre. Je veux créer des entraînements collectifs améliorés pour découvrir des nouveaux parcours. L'accent ne sera pas mis que sur les courses. La Team Wallonie avec Luc Fontaine continuera d'exister bien entendu pour aligner des coureurs sur des courses auxquelles les clubs n'ont pas le droit d'accès. Je pense aux manches de Coupe des Nations. Nous serons axés sur la route, mais pas uniquement nous n'allons pas fermer les yeux sur les autres disciplines. Je travaillerai également avec Brice Scholtès, directeur technique VTT et manager du Team Mérida Wallonie et avec Julien Soussigne, responsable de la formation des cadres. "

Pour l'aider dans cette tâche, le Brabançon peut s'appuyer sur son deuxième mi-temps au sein du CAPS (Centre d'Aide à la Performance Sportive) où il est actif en tant que préparateur physique, notamment des deux équipes Wallonie-Bruxelles.

A quand un responsable marketing ?

Si l'arrivée d'un directeur technique à la FCWB était souhaitée pour d'établir une meilleure communication entre les acteurs du cyclisme wallon : l'Adeps, la FCWB, les clubs et les provinces, les présidents provinciaux verraient également d'un bon œil l'intronisation d'un responsable marketing. " Si nous avions un gars capable de vendre des courses cyclistes comme des Tupperwaere avec une vraie stratégie marketing, nous pourrions améliorer les finances de la FCWB ", avance Martin Defreyne.

Des organisations comme le Tour de Liège et le Tour de Namur luttent chaque année pour leur survie. " Ce sont des épreuves coûteuses et les instances publiques en ont marre de les financer. Il convient d'élargir nos pratiques de sponsoring. Il est impossible de compter sur le boucher ou le boulanger du coin. Dès lors, il nous faut quelqu'un avec un carnet d'adresses capable de décrocher de sponsors privés. "

PISTES DE DEVELOPPEMENT ET D'AMELIORATION

Quand va-t-on exploiter le vivier bruxellois?

Un des souhaits du ministre Madrane (PS) est de voir un projet émergeant pour le cyclisme bruxellois. “Il y a 1.250.000 personnes en région de Bruxelles-Capitale. Ce vivier n'est pas exploité. Quel gâchis. Le plus grand coureur de tous les temps, Eddy Merckx est Bruxellois. J'espère que le Grand Départ du Tour de France 2019 donnera des idées à quelqu'un car il est temps que naisse un autre projet de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de cyclisme. Nous avons réuni les acteurs (la FCWB, les clubs et TRW Organisation) autour de la table mais sans succès”, déplore le ministre des sports Rachid Madrane (PS).

A noter qu'en 2019, un club organisateur bruxellois a vu le jour, avec le Molenbeek Brussels Cycling Team avec plusieurs rendez-vous prévus pour les jeunes. La " Ride Brussels ", la seule épreuve cycliste 100 % bruxelloise, inscrite au calendrier brabançon… par défaut de section bruxelloise, aura lieu le 16 juin 2019.

Plus de filles dans le cyclisme wallon ?

Le nombre d'affilées dans la catégorie Dames reste extrêmement faible. En 2017, il n'y avait que 7 Dames Juniors et 14 Dames Elites, toutes disciplines confondues. " Le relancement du cyclisme féminin est une des priorités de la FCWB pour 2019 ", assure Fernand Lambert.

Néanmoins, le Pesant Club Liégeois a peut-être ouvert la voie en lançant une section féminine en 2018. Elles étaient 4 à rejoindre le club liégeois. " Notre but est double. Rassembler les candidates et ensuite trouver des organisateurs pour la tenue des courses féminines ", poursuit-il. D'autres clubs vont-ils suivre le mouvement ? Il est temps de réagir. Ce dimanche, à Dottignies, le nombre de Dames Cadets (6) était tellement insuffisant que les organisateurs ont été contraints de les faire s'élancer en même temps que les Dames Juniors.

Profiter de la notoriété des champions

Pour relancer le cyclisme sur route en Wallonie, Thierry Maréchal aimerait voir les anciens s'impliquer davantage. "A 85%, on ne les voit plus dans le vélo. Je le regrette car ce sont des gens qui ont la connaissance de la pratique et qui peuvent attirer les jeunes au vélo. Une fois leur carrière professionnelle terminée, ils ne roulent plus en Masters, alors qu'en Flandre, ils sont encore nombreux à le faire et les jeunes viennent les voir pour leur demander conseil. "

Voilà un moyen subtil d'adresser un message à Philippe Gilbert après sa carrière qui se voit encore courir trois années. " C'est justement le boulot de la fédération de profiter des champions comme je l'étais pendant plusieurs années. Nous pouvons être présents sur certains événements ponctuels, mais la fédération doit communiquer davantage pour attirer de nouveaux licenciés. "

La communication, une lacune de la FCWB. " Peu de gens savent ce que fait la FCWB. Nous devons nous améliorer ", reconnait Fernand Lambert.