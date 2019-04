Les facteurs humains, l'une des raisons de la chute du nombre de jours de course

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce jeudi. Après avoir abordé précédemment "Comment survivent les clubs organisateurs?", nous nous appliquerons à développer l'une des raisons de la chute du nombre de jours de course: Les facteurs humains.

Quelques statistiques sur le nombre de jours de course

Depuis quelques années, la situation de la province du Luxembourg est stable depuis une dizaine d'années grâce aux courses de l'Ardenne Gaume et du CC Chevigny (20 jours de course). Même situation en Brabant Wallon qui garde une trentaine de dates, notamment grâce à l'apport des courses de l'Entente Cycliste de Wallonie. En Province de Namur, par contre, la chute se poursuit passant de 49 à 43 en 2018. Les premiers chiffres pour 2019 (35 jours de course) confirment cette chute. Le Hainaut, seule province à mettre à disposition ses statistiques, garde le leadership mais concède une baisse (de 147 en 2013 à 96 en 2018). 74 jours de course sont enregistrés dans la première monture du calendrier hennuyer. A Liège, on est passé de 86 à 76 jours de course entre 2012 et 2017. En 2019, le calendrier s'étoffe avec la création d'un challenge pour les U15. "Nous avons récupéré quelques épreuves qui avaient disparu", commente Fernand Lambert.

Il convient de préciser que la saison n'a pas encore commencé et que des ajouts sont encore possibles dans toutes les provinces.

Le cas de la Flandre

La diminution du nombre de courses n'est pas propre à la Wallonie. La Flandre est également touchée par le phénomène. En province du Limbourg, 95 rendez-vous cyclistes sont prévus, soit 25 de moins que l'an dernier. Comme le soulignent Sudpresse et le Nieuwsblad, en 20 ans, le Brabant Flamand est passé de 369 à 197 épreuves. En Flandre Occidentale, la chute est à 23% entre 2007 (536) et 2017 (408). Globalement, le nombre d'épreuves pour les Cadets, Juniors et Espoirs a baissé de 2730 épreuves à 2009 entre 2007 et 2016 (-26,4%). Si le nombre d'épreuves reste plus important en Flandre, la chute est donc plus vertigineuse.

Comment expliquer cette chute du nombre d'épreuves sur la route ? Nous avons identifié neuf raisons que nous avons divisé en deux catégories (humains/économiques-structurels). Place d'abord aux facteurs humains.

LES FACTEURS HUMAINS

1. Comités vieillissants et problème de renouvellement des responsables de clubs

Pour Martin Defreyne (président de comité régional de Namur), il ne fait aucun doute. "Cela est lié en partie à la moyenne d’âge des dirigeants de nos clubs et à la difficulté à procéder à un renouvellement des effectifs. La crise du volontariat n’y est sans doute pas étrangère". Ce point de vue est conforté par l'ensemble des acteurs de la Petite Reine. "Il n'y a personne pour prendre la relève", déplore le président du Vélo Club de Dottignies Marc Duquesnoy. Le club hennuyer fêtera sa cinquantième et dernière année dans les pelotons. "Malgré des coups de main de jeunes, notre comité est dirigé majoritairement par des personnes âgées. Ce n’est pas suffisant pour la relève car il faut également s’occuper de trouver des sponsors, d’assister aux différentes réunions… Il arrive un temps où il faut savoir dire "stop" ! Pour cette ultime saison, la cinquantième, nous avons cependant décidé de mettre sur pied un magnifique programme, avec l'arrivée de la première étape du TRW à Dottignies." Néanmoins, certains organisateurs préfèrent voir leur club mourir avec eux plutôt que de passer la main. Même s'ils ne sont pas nombreux, les jeunes motivés dans le vélo existent encore.

2. La chute du bénévolat

Autre phénomène, le bénévolat est en voie de disparition, sauf rares exceptions (ex: le CC Chevigny). L’acte gratuit est – trop – souvent remplacé par un défraiement voire une rémunération. A titre d'exemple, le budget signaleurs du Tour de Liège pour les cinq jours de course est de +/- 12.500 euros. "Les signaleurs pompent du budget depuis cinq-six ans. Avant, on se rendait service entre clubs de signaleurs. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le bénévolat se meurt. Mais si j'additionne les frais des signaleurs au prix du carburant pour les cinq jours, j'en suis à 1/6 du budget", calcule Robert Delbovier, organisateur du Tour de Liège.

Jusqu'à présent, l'organisateur du Tour de Namur Christian Bouillot parvenait à éviter cette situation pour son épreuve inscrite au calendrier depuis 1948. Mais en 2019, le Namurois devra s'y résoudre. "Le Commissaire d'arrondissement nous a clairement fait passer le message que si aucun effort financier n'était fait pour les signaleurs, cela se passerait mal. Et donc, c'est encore une part du budget qui s'envole. Donc, cela va dépasser les prix que nous remettons aux coureurs, soit 5.750 euros pour les cinq jours."

3. Pratiques ancestrales

Beaucoup d'organisateurs sont vieux et recherchent un mécénat comme dans les années 1980. "Certains s'en tirent admirablement bien, mais il faut adapter sa politique de sponsoring d'une autre manière et vivre avec son temps", regrette Martin Defreyne.

4. L'Eden de la Flandre

Les courses flamandes sont meilleures qu'en Wallonie. Le cliché circule dans la bouche des amateurs de cyclisme. "Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'épreuves de l'autre côté du pays que c'est mieux. Nos organisations en Wallonie sont très bonnes. Les responsables de clubs doivent arrêter de véhiculer le message que tout est mieux en Flandre" avance Paul Goulem. Selon le Tournaisien, le vrai problème réside dans la différence de mentalité. "En Wallonie, on crie au scandale quand une ambulance a un quart d'heure de retard tandis qu'en Flandre, les gens attendent calmement. Le Wallon aime s'insurger tandis que le Flamand cherchera en priorité une solution. Autre exemple : quand un coureur wallon est dernier du peloton, on dit qu'il est mauvais tandis que quand c'est un coureur néerlandophone, là on ne dit rien."