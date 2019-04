Les facteurs économiques et structurels, l'une des raisons de la chute du nombre de jours de course

Le budget alloué à l’organisation d’une course cycliste dépend essentiellement de la catégorie et de la classe choisies. C’est de la classe que dépendra la licence d'organisation et le montant des prix octroyés aux coureurs (à remettre dans des enveloppes individuelles au juge à l’arrivée désigné sur l’épreuve)

Les montants d'inscription ont augmenté ces dernières années, sans parler de la flambée des prix des assurances suite à la hausse des accidents en course et des coûts d'ambulance. De plus, il faut prévoir des services parfois gratuits auparavant, comme les drapeaux rouges ouvreurs de course, la location d'un autocar ou d'un bus pour assurer la voiture-balai, sans parler du défraiement des signaleurs fixes ou à moto. "Là, où dans les années 80, les assurances coûtaient 1.000 francs, soit 25 euros, nous sommes passés à 320 euros aujourd’hui pour un peloton souvent moindre. Il faut y ajouter une ambulance qui, auparavant, était mise à disposition par la commune, mais qui maintenant revient à 200 euros. Ajoutez-y les frais concernant les signaleurs et d’autres dépenses, le total approche les 1.500 euros. Comment voulez-vous récupérer une telle somme en une après-midi ?" précise Paul Goulem qui rappelle que cette augmentation de prix n'est pas propre au cyclisme. "Avant 2002, un litre de lait coûtait 28 francs, soit 0,69€, aujourd’hui, il coûte 1,09€, soit une augmentation de 58%. Les exemples sont légions. Avec l'inflation, beaucoup de commerçants ont redressé les prix à la hausse. Je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte."

2. Services de plus en plus coûteux

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce vendredi. Après avoir abordé précédemment " Les facteurs humains, l'une des raisons de la chute du nombre de jours de course ", nous nous appliquerons à développer les autres raisons de la chute du nombre de jours de course: Les facteurs économiques et structurels.

C'est d'ailleurs grâce à son club de supporters que la carrière de Philippe Gilbert a également pu décoller. "Quand j'ai commencé, j'étais le seul à rouler à Remouchamps. Quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés une bonne dizaine dans les sept villages aux alentours. Mon fanclub était très actif. Il faisait beaucoup de courses à Harzé et c'est ainsi que la Philippe Gilbert Juniors a vu le jour et je ne les remercierai jamais assez pour cela."

Incontournable sur les courses de clochers, les bistrots de village qui organisent des épreuves avec le départ et l'arrivée devant chez eux, leur permettant de ramener du monde et donc des bénéfices. " Nous n'avons pas été assez attentifs car c'est évidemment dans les cafés que naissent les clubs de supporters qui sont également en chute libre" constate Paul Goulem. "Les bistrots permettent à un organisateur d'entrer dans ces frais face à l'augmentation des coûts. C'est également là qu'on trouvait notre vivier de signaleurs."

Il y a des semaines durant lesquelles le coureur doit se battre pour aller rouler le moins loin car faute de courses dans la région. Et parfois, on se retrouve avec deux épreuves le même week-end. Un point qui suscite l'exaspération de Paul Goulem. "Chaque année, nous organisons une réunion "calendrier". Les clubs organisateurs sont conviés à cette rencontre dont le but est de s’accorder sur le choix des dates des épreuves en fonction du calendrier national. C'est la seule occasion de se voir et d'établir des synergies."

Pour une course UCI World Tour, la licence de la FCWB est de 1315 euros (télécom compris), mais il faut encore ajouter la taxe de la RLVB (12.050 euros (télécom compris)) et celle de l'UCI.

Pour une course UCI 1.HC, la licence de la FCWB est de 1084 euros (télécom compris), mais il faut encore ajouter la taxe de la RLVB (8.329 euros (télécom compris)) et celle de l'UCI

Pour une course UCI 1.1 Homme Elites, la licence de la FCWB est de 852 euros (télécom compris), mais il faut encore ajouter la taxe de la RLVB (6.053 euros (télécom compris)) et celle de l'UCI

Pour une course UCI 1.2 Homme Elites, la licence de la FCWB est de 633 euros (télécom compris), mais il faut encore ajouter la taxe de la RLVB (2.970 euros (télécom compris)) et celle de l'UCI.

5. Le rôle des fédérations annexes

Dernier point, non négligeable, l’émergence insistante de courses "hors-ligue". En province du Hainaut, l’Échappée du Hainaut regroupe une quarantaine de dates. Conséquence : certaines épreuves organisées sous l'égide de la FCWB sont refusées pour éviter de surcharger le calendrier. "Cela me pose un problème. On ne joue pas dans la même cour. Pour toutes ses organisations, la FCWB doit respecter un cahier des charges et le Décret à la lettre. Cela se répercute, notamment au niveau des règles de sécurité imposées. Ce point n'est pas toujours respecté par les organisateurs d'autres Ligues où l'on décline assez souvent toute responsabilité en cas d'accident", fustige Paul Goulem.

Le cas de l'Entente Cycliste de Wallonie

Depuis 1975, l'Entente Cycliste de Wallonie, clubs à coureurs et organisateur, se spécialise depuis des années dans la catégorie amateurs et masters. Elle a intégré le calendrier FCWB en 2003. Derrière cette ligue, on retrouve deux têtes pensantes, Guy Crasset et Ludovic Draux. En 2017, face à quelques soucis de santé et pour raison administrative, Guy Crasset demande au Brabançon Ludovic Draux d'organiser des courses lui-même. Une nouvelle ASBL voit le jour, ProCycling 5140 gérée par Ludovic Draux. En 2019, cette ASBL est enfin reconnue par la FCWB et les manifestations cyclistes de Ludovic Draux intégèrent le calendrier FCWB. Ensemble, l'ECW et l'ASBL ProCycling organisent 81 rendez-vous cyclistes dans toute la Wallonie (http://www.ecwvelo.be/fr/courses/calendrier).

Déterminé à faire bouger les choses, Ludovic Draux regorge d'idées pour le cyclisme wallon dont les deux dernières en date pour 2019 ne manquent pas d'intérêt. La première, l'AMWT 2019, un Tour de Wallonie sur cinq jours pour les Amateurs/Masters. Disputé du 1er au 5 mai, il s'agit de la première édition du genre, avec des étapes à Wanze-Fernelmont, Jeneffe-en-Condroz, Cras-Avernas, Nil Saint Vincent, Villers-la-Ville et Hensies. La deuxième et troisième première étapes se déroulent à 18h30 pour permettre aux coureurs de combiner avec leur journée de travail.

Le deuxième idée est la création de courses de jeunes pour minimes, aspirants et juniors. Face à la chute du nombre d'épreuves dans les catégories d'âge, l'ancien professionnel Ludovic Draux a pensé à un double système : proposer 79 rendez-vous pour les jeunes en même temps que pour les Amateurs/Masters, contre une réduction pour la licence d'organisation, c'est-à-dire ne payer qu'une des deux. Et c'est d'ailleurs sur ce point que les négociations avec la FCWB semblent coincer.

"Payer deux licences d'organisation n'est pas normal à mon sens alors que nous apportons toute notre soutien logistique. Notre projet était de regrouper les quatre catégories Amateurs/Masters sur un même départ, espacé de deux – trois minutes avec un parcours plus long. De la sorte, le second créneau horaire serait réservé aux jeunes, avec des épreuves pour cadets ou pour juniors. De nombreux masters ont des enfants qui roulent, cela permettrait aux familles de n’avoir qu’un seul déplacement", commente Ludovic Draux. Des tensions regrettables alors que Thierry Maréchal et Fernand Lambert sont des grands défenseurs de la catégorie Amateurs-Masters.

"Quand les parents viennent rouler, cela donne le goût aux enfants. C'est pourquoi nous allons demander à des organisateurs de créer une animation pour minimes-aspirants qui leur coûtera pratiquement rien. Nous avons une licence de promotion qui coute 25 euros qui assure tout le monde", affirme Fernand Lambert en complétant : "Nous ne pouvons accorder toutes les facilités à un organisateur. Nous devons être justes envers tout le monde. Néanmoins, nous allons apporter notre soutien (non financier) au Tour de Wallonie Amateurs-Masters".

