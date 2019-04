Les clubs à coureurs : Entre ouverture et rapprochement

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce lundi. Après avoir abordé les facteurs économiques et structurels expliquant la chute du nombre de jours de course , nous nous appliquerons à développer les clubs à coureurs.

Après avoir passé quatre années derrière le volant de l'équipe Wallonie-Bruxelles, le moment était venu pour Frédéric Amorison de passer à autre chose. L'ancien coureur de Landbouwkrediet va intégrer le nouveau projet dans sa province du Hainaut : l'accord de non-concurrence entre les clubs de jeunes de la Royale Pédale Saint-Martin et du Royal Vélo Sport Péruwelz-Bury dans le but de créer une "pyramide complète avec toutes les catégories". Le premier va s'occuper des Juniors, des Espoirs et des Amateurs-Masters, le second des plus petits jusqu'aux Cadets, le tout avec le soutien logistique (et non financier) de la formation Continental Pro Wanty-Groupe Gobert qui fait un pas vers la jeunesse. "Cela fera rêver les jeunes. Le club de Bury possède plus de 50 jeunes. Pour différentes raisons, le président commençait à se fatiguer. Il avait besoin de sang neuf. Cela m'a tout de suite intéressé. Je trouve qu'il était temps d'arrêter cette concurrence entre ces deux clubs voisins. Attention, les deux conserveront leurs sponsors et leur indépendance, mais nous allons nous aider mutuellement" explique Frédéric Amorison.

Cette saison, le club formateur de Marchovelette s'associe avec l'équipe de Jean-François Bourlart , (qui va également apporter son soutien en province du Hainaut à la Royale Pédale Saint-Martin et à Péruwelz-Bury et en province de Liège au Vélo Club Ardennes). Celui-ci se déclinerait sous la forme de matériel et d’équipements mais aussi avec la perspective pour les jeunes coureurs de côtoyer les pros à certaines occasions lors d’entraînements.

Frédéric Amorison - © FRANCOIS WALSCHAERTS - BELGA

Également à souligner en province du Hainaut : le club Danny Ji. Créée en 2018, la structure de Danny Sclacmender faisait office de petit poucet sur la Coupe de Belgique pour Espoirs/Elites sans Contrat. En 2019, le nombre de coureurs est en augmentation, atteignant les 40 coureurs avec de pupilles et de benjamins. "Nous sommes un club post-formation chez les Juniors. Nous avons des coureurs de Bury mais aussi du Sprint 2000. Notre but est exactement le même qu'AGO-Aqua Service, T.Palm-PCW et Crabbe-Chevigny : la formation des Espoirs vers le plus haut niveau. Nous n'avons pas les mêmes moyens mais il faut nous donner le temps de grandir'' déclare Danny Sclacmender.

Le Sprint 2000 Charleroi, crée en 1981, aura un effectif plus réduit qu’en 2018. Le club carolo passé de 58 coureurs à 36 coureurs. Néanmoins, la structure chère à Léon Van Lancker compte en ses rangs le Hannutois Cian Uijtdebroeks, champion de Belgique chez les Cadets. Enfin, le VS Pont-à-Celles, une équipe pour amateurs et masters qui va entamer sa douzième saison, est associé à l’Entente Cycliste de Wallonie Jeunesse, permettant l'arrivée de six cadets, neuf juniors et cinq minimes.

La chute de l'UC Seraing (Liège)

Loïc Vliegen, Boris Vallée, Julien Stassen ou Louis Meintjes pour ne citer qu’eux: le peloton professionnel regorge d’individualités passées par les rangs de l’UC Seraing. Pourtant, le club sérésien se meurt et ne comptait que sept coureurs en 2018 (quatre en 2019). Le fidèle serviteur du club Robert Delbovier veut continuer à accueillir des candidats en essayant d'en placer quelques-uns dans des équipes mixtes pour les interclubs. A noter que l'UC Seraing continue d'organiser le Tour de la Province de Liège et le Tour du Condroz. "Et dire que notre club compte plus de 4000 victoires à son palmarès" déplore Robert Delbovier.

La situation n'est pas meilleure au Team Cycliste Hesbaye, véritable institution depuis 20 ans dans la région en matière de formation des coureurs de 7 à 18 ans. Dépouillée de sa catégorie Cadets, il n'y aura plus qu'un seul coureur chez les moins de 17 ans dans ce club qui perd chaque année des affiliés. Petite précision: c'est dans ce club qu'a commencé un certain Tim Wellens, aujourd'hui un des leaders de la Lotto-Soudal.

Le Vélo Club Ardennes reste le club provincial avec le plus d'affiliées (+/- 70) et le Pesant Club Liégeois (qui accueille l'ancien pro Sébastien Delfosse dans son staff) est le dernier club à proposer un programme complet aux U23 et Elites-sans-Contrat. D'ailleurs, une section féminine a vu le jour en 2018 avec quatre coureuses dont Ann-Sophie Maréchal, la fille du président de la FCWB Thierry Maréchal.

Luxembourg : Le CC Chevigny

En province de Luxembourg, le CC Chevigny demeure le seul à coureurs pour les jeunes. En 2019, Laurent Mars part sur une base de 110 affiliés.

Liste des clubs à coureurs en Wallonie

Hainaut (7) : Pédale St Martin à Tournai, VS Péruwelz-Bury, Sprint 2000 Charleroi, VC Œudeghien, CC Armentiérois, Danny J, Pont à Celles.

Namur (2) : Marchovelette, le Ser'Vélo Team

Liège (4) : Vélo Club Ardennes , Pesant Club Liégeois, UC Seraing, Team Cycliste Hesbaye

Brabant Wallon (1): Les Blancs Gilets

Luxembourg (1) : CC Chevigny

Pourquoi cette chute dans le nombre de coureurs sur la route ?

Le nombre d'affiliés sur la route est en chute libre dans les catégories de jeunes. Elle s'explique par la pluridisciplinarité du vélo et l'élargissement de l'offre des loisirs avec les années. Cependant, deux problèmes majeurs chaponnent le reste : les coûts du vélo et la sécurité.

Encourager son enfant demande un effort considérable aux parents tant au niveau du temps consacré que financier. "A la différence d'un club de foot où les gosses sont pris en charge pour jouer en déplacement, les parents doivent conduire leur enfant chaque semaine sur des courses et payer un vélo de course est onéreux" argumente Luc Fontaine. "Pour un débutant faisant du vélo en Province du Luxembourg, il faut compter 5000 euros par an pour les parents. C'est un minimum" illustre Francis Steifer.

Illustration avec le cas de la famille Van Rillaert. Dayan, Junior 1, doit se battre pour continuer sa passion. "Nous avons trois enfants et ce n'est pas toujours facile à suivre. Grâce à ses prix obtenus sur les courses, il a pu se payer de nouvelles roues" commente sa maman. "Si nous avions un système de location de vélos, on pourrait soulager certaines familles", suggère Martin Defreyne.

Reste alors le gros problème de ces dernières années: la sécurité. L'accident tragique de Stef Loos au GP Alfred Gadenne a relancé le débat sur la sécurité. Traumatisés devant ce sentiment d'insécurité, les parents hésitent de plus en plus à envoyer leurs enfants s’entraîner seuls, sans parler de l'état détestable de nos routes. "La Wallonie est un mauvais élève. De plus, il y a énormément d’agressions sur les cyclistes et il y a très peu de respect du code de la route", déplore Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step). Pour l’année 2017 et pour l’ensemble du pays, en ce qui concerne les accidents corporels impliquant un cycliste, les statistiques de l’ancien Institut Belge pour la Sécurité Routière (désormais Vias) recensent près de 9200 victimes pour un peu plus de 9100 accidents. C’est plus qu’il y a dix ans (9003 victimes pour 8839 accidents en 2008).