Les autres points positifs de la FCWB: la Team Wallonie, les licenciés et le dopage

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce mardi. Après avoir abordé précédemment "Le contexte de la création de la FCWB et le premier point positif : l'équipe Wallonie-Bruxelles et sa petite sœur", focus aujourd'hui sur trois autres points positifs de la FCWB depuis 2002 : la création de la Team Wallonie, l'augmentation du nombre de licenciés et l'exemple en matière de dopage.

La création de la Team Wallonie

Depuis 2003, la Team Wallonie Route est une cellule de sélection qui permet à la FCWB d'envoyer des Cadets, des Juniors et des Espoirs sur des épreuves, principalement de la Coupe des Nations, où les clubs ne sont pas autorisés à prendre le départ ou n'ont pas assez de coureurs. "Nous voulons leur offrir un suivi pour les entraînements de manière à les préparer pour le passage chez les Espoirs. Depuis trois ans, nous avons mis en place une plate-forme pour les entraînements avec Jonathan De Witte et Sébastien Fontaine. Nous avons ainsi accompagné ces dernières années des Julien Mortier, Tom Paquot, Sébastien Grignard et nous continuons avec Noah Detalle, Louis Debuyscchere, Cian Uijtdebroeks. Les Juniors partent en stage en début de saison. Les Cadets et Juniors ont un stage en altitude durant la période estivale. Nous leur offrons un programme de course à l'échelle internationale. Nous avons été à la Classique des Alpes, au Tour du Valromey et au Chrono des Nations. Chez les Espoirs, la Team Wallonie existe également sur la Coupe des Nations Espoirs en Belgique lors de Gand-Wevelgem et du Tour des Flandres. Cela permet d'avoir six Wallons supplémentaires au départ", détaille Luc Fontaine, responsable du département compétition de la FCWB. En ce début de saison, les résultats ont été bons. Nicolas Marthe a décroche la sixième place du GP André Noyelle (Gand-Wevelgem Juniors) et Jonas Castrique a accroché la huitième place à la Kattekoers (Gand-Wevelgem Espoirs).