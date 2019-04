Le financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles: TRW Organisation

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce lundi. Après avoir abordé la première partie du financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous développerons la seconde, avec le TRW Organisation.

La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient tous les sports, dont le cyclisme. Elle investit pas loin de 2.000.000 euros dans cette discipline. Comment est dépensé cet argent ? Le Ministre des Sports Rachid Madrane (en fonction depuis avril 2016) nous explique la stratégie de la FWB.

Chaque année, la FWB répartit ce budget sur trois axes de développement :

La FCWB (point développé hier)

Les soutiens ponctuels (point développé hier)

TRW Organisation

Wallonie-Bruxelles fonctionne uniquement à grâce à l'argent public : un leurre

L'année 2019 marquera le début d'un nouveau mode de fonctionnement au niveau des subsides accordés aux deux équipes wallonnes. La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d'octroyer un financement public pour une année supplémentaire pour l'équipe continental pro WB mais le ministre des sports est formel: ce sera la dernière fois. Le soutien à l'équipe de Christophe Detilloux (Wallonie-Bruxelles Development Team) sera quant à lui maintenu.

Quand il a reçu la compétence des sports en avril 2016, Rachid Madrane, qui n'est pas un grand fan du financement public-privé, a découvert l'existence d'une convention liant la FWB et TRW (Tour de Wallonie) Organisation pour le soutien des deux équipes de cyclisme sur route, l’une pro, l’autre espoir, courant de 2012 à 2018, avec un accord tacite pour six années supplémentaires. En 2018, le montant de 1.208.041 million a été réparti de la manière suivante : 722.156,06€ pour l'équipe pro et 485.885,89€ pour l'équipe Espoirs. S'ajoute à cela 379.219 euros supplémentaires dédiés à l'organisation du Tour de Wallonie et du Grand Prix de Wallonie, soit 65% du budget total pour les deux épreuves.

Après en avoir pris connaissance, le Ministre a rencontré le responsable Christophe Brandt en 2016 lui stipulant clairement qu'il devait se préparer à voir la situation changer. "Nous avons conclu que l’investissement public dans l’équipe pro ne pouvait se poursuivre indéfiniment et qu’il fallait s’assurer que la structure "pro" puisse devenir auto-suffisante. Le pouvoir public aurait alors participé à la mise sur orbite d’une équipe pro francophone et aura de ce fait rempli sa tâche."

Le ministre estime que cette mission est accomplie. "L’équipe Wallonie-Bruxelles a été créée, en 2011, sur le principe du partenariat public-privé. La Fédération Wallonie-Bruxelles en est évidemment le principal sponsor, qui se marque dans le nom de l’équipe, mais celle-ci a au fil du temps reçu le soutien de nouveaux partenaires, qui lui ont permis de franchir le pas vers le statut d'équipe continentale pro pour 2017. Leur arrivée est le symbole de la réussite du projet voulu par le pouvoir public. En ayant permis à l’équipe de croître jusqu’à ce niveau, la Fédération Wallonie-Bruxelles a pleinement joué son rôle."

Par conséquent, Rachid Madrane (PS) a donc pris la décision suivante: les conventions ne constitueront plus des engagements pluriannuels, afin de ne pas s'engager sur deux législatures. Le soutien à TRW Organisation est maintenu pour 2019 pour leur permettre de consolider les acquis. Toutefois, en 2020, l'équipe continental pro devra voler de ses propres ailes. Le montant commun pour les deux équipes pour 2019 sera de 950.000 euros (non indexé) "J'ai prévenu en 2016. Je mets en application ce que je dis. Néanmoins pour ne pas faire voler en éclats tout ce qui a été fait, je trouvais normal d'octroyer à Christophe Brandt une année transitoire pour préparer l'avenir." Si ces 950.000 euros représente une somme considérable, Christophe Detilloux nuance l'importance de ce montant. "Les partenaires privés sont plus importants que la convention de la FWB. Cela ne représente qu'un quart du budget, voire moins. Pourquoi devons-nous toujours nous expliquer ? Depuis le début, nous sommes partis sur un deal privé-public. Nous avons des sponsors comme Ridley qui injectent de l'argent comme n'importe quelle autre équipe. L'argent accordé par la FWB n'a pas été volé aux clubs. Il est venu en plus de ce qui existait déjà." En 2019, le budget de l'équipe pro tourne autour de 2.000.000 millions d'euros et de 700.000 pour l'équipe Espoirs. Par conséquent, au moins 60% du budget vient du privé.

Le soutien de l'équipe Espoirs sera maintenu au-delà de 2019. "Elle répond plus à notre philosophie de formation des jeunes" poursuit-il. "C'est le tremplin pour les jeunes cyclistes en début de carrière pro. Je défends la stratégie du cercle vertueux, sport pour tous en espérant qu'il amène au sport du haut niveau. L'un a besoin de l'autre pour se développer. On ne peut pas miser que sur le sport du haut niveau. L'Angleterre l'a fait dans le cyclisme. Ils ont mis des moyens. Ils ont fait des résultats sur les Jeux Olympiques de Londres en investissant de coureurs. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Les équipes britanniques disparaissent ou luttent pour leur survie. Ce n'est pas notre vision."

Pour 2019, les sponsors Veranclasic et Aqua-Protect se sont retirés et le budget de l'équipe pro est réduit. Les deux formations portent désormais le même nom et le staff des deux équipes a été rassemblé pour "effectuer des économies d'échelle et pour marquer davantage la force du projet" précise le directeur sportif Christophe Detilloux. Le manager Christophe Brandt espère voir encore l'arrivée des partenaires durant l'année. Les discussions sont en cours.

L'ADEPS

Chaque année, l'ADEPS (Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air) soutient le sport de haut niveau, notamment, au moyen, d’un soutien financier spécifique aux fédérations sportives reconnues et au Comité Olympique Interfédéral Belge (COIB), du financement d’un réseau inter-universitaire d’aides à la performance sportives (le CAPS) mais également par l’octroi de contrats de travail à plusieurs élites ou espoirs sportifs affiliés à une fédération sportive francophone. Les contrats d’élites sportives sont accordés par le Ministre des Sports, au cas par cas, après une analyse approfondie par l’Administration générale du Sport d’un dossier de candidature. Les sportifs bénéficiant d’un contrat disposent d’une rémunération mensuelle et d’un accès maximal aux aides à la performance sportive et à l’encadrement "projet de vie" mis en place par l’Adeps.

En 2019, après une évaluation par l’Administration générale des Sports, le Ministre des Sports a décidé de reconduire ou d’offrir un nouveau contrat à 60 sportifs de haut niveau dont six cyclistes : Pierre De Froidmont, Martin Maes, Jonas Castrique, Jérémy Frehen, Luc Wirtgen (Grand Duché du Luxembourg), Jens Reynders (coureur limbourgeois). Ces deux derniers habitent en Région Wallonne.

Le financement public du vélo n'est pas une spécialité wallonne

En Belgique, trois équipes sont financées par les fonds publics: Wallonie-Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise (grâce au soutien de la Communauté Flamande) et Lotto-Soudal (grâce à la Loterie Nationale). La Flandre investit dans le vélo depuis 1994 tandis que la loterie belge est dans le milieu depuis 1985.