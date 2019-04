Le financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles: La FCWB et les soutiens ponctuels

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce lundi. Après avoir abordé les clubs à coureurs, nous développerons la première partie du financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.000.000 euros dans cette discipline. Comment est dépensé cet argent ? Interrogé par la RTBF, le Ministre des Sports Rachid Madrane (en fonction depuis avril 2016) nous explique avec une transparence complète, la stratégie de la FWB.

Chaque année, la FWB répartit ce budget sur trois axes de développement :

La FCWB

Les soutiens ponctuels

TRW Organisation (point développé demain)

Le cas de la FCWB

Créée en 2002, la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles est assurée d'exister jusqu'en 2025. "En janvier 2017, j'ai renouvelé sa reconnaissance de base pour huit ans supplémentaires", précise Rachid Madrane.

La FCWB bénéficie de trois subventions: une de fonctionnement, une destinée à soutenir la réalisation d’un plan-programme de développement du sport de haut niveau, ainsi une pour la formation des cadres. "Plus on augmente le niveau de l'encadrement, plus le niveau des pratiquants s'améliore, menant au sport de haut niveau".

Le tableau ci-dessous résume les montants afférents aux années 2017 et 2018 pour chaque item.

2017 2018 Forfait 151.567,34 € 151.880,77 € Plan Programme 310.000,00 € 308.000,00 € Formation de cadres 8.500,00 € 25.000,00 € *Non-Marchand 22.760,57 € 21.850,30 € Non-Marchand accord cadre du 30 mai 2018 en cours de signature 5.106,20 € 494.844,91 € 513.855,27 €

*L’ensemble des organisations animées d’une finalité non lucrative et qui cherchent à financer leur production autrement que par la vente à un prix couvrant le coût de production.

Chaque année, la FCWB doit présenter un plan-programme à l'ADEPS. "C'est à partir de ce moment-là, si nous pouvons engager un directeur technique à temps plein ou en partie ou organiser des stages" précise le secrétaire général de la FCWB Fernand Lambert. C'est grâce à celui que la FCWB a développé en 2003 une équipe "Team Wallonie Route juniors et espoirs" qui participe à différentes courses internationales belges et étrangères. Elle s’est également focalisée sur la discipline VTT en développant l’équipe "Team Merida Wallonie" en 2012. "Cela commence à porter ses fruits puisque certains de ses coureurs sont repris en équipe nationale et dans le Projet Be Gold (projet olympique)" ajoute le ministre des sports Rachid Madrane. Enfin, la FCWB a également développé un centre de formation offroad: il s’agit de préparation et participation au T.J.V. (Trophée des Jeunes Vététistes) en France, épreuve multidisciplinaires pour le VTT (descente, trial, VTT,…). Enfin, un Team Wallonie BMX existe depuis 2015.

Les soutiens ponctuels

Des dossiers dits "Promotion du sport et de notoriété de la Communauté française" ont été introduits par les cercles sportifs qui dépendent de la FCWB

Liste 2018

N__DOSSIER CLUB MONTANT_ACCORDÉ NCF/2018 - 010 Samyn 2.500,00 € NCF/2018 - 031 LA PETITE REINE FRASNOISE 3.000,00 € NCF/2018 - 036 Le Guidon d'Or asbl 1.500,00 € NCF/2018 - 040 R C PESANT CLUB ASBL 3.000,00 € NCF/2018 - 041 R C PESANT CLUB ASBL 15.000,00 € NCF/2018 - 044 CLUB CYCLISTE LES AMIS DU HAWY SOUMAGNE 2.500,00 € NCF/2018 - 073 LE Cerami ASBL 3.000,00 € NCF/2018 - 074 ENTENTE CYCLISTE ACRENOISE - asbl 3.000,00 € NCF/2018 - 083 cyclo club libramont chevigny -asbl 3.000,00 € NCF/2018 - 085 ROYAL COURRIER SPORT BAULET Association de fait 5.000,00 € NCF/2018 - 097 ASBL Circuit Franco Belge 2.500,00 € NCF/2018 - 111 SOCIETE FLECHE ARDENNAISE - ASBL 1.500,00 € NCF/2018 - 112 SOCIETE FLECHE ARDENNAISE - ASBL 1.500,00 € NCF/2018 - 208 Start to Sport 7.500,00 € TOTAL 54.500,00 €

En 2019, ces budgets seront reconduits. Il faudra ajouter deux demandes supplémentaires : le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles et le départ de la troisième étape à Binche.

Néanmoins, il convient de préciser que la fédération n'est pas la seule entité à subventionner les épreuves cyclistes. Celles-ci sont parfois également soutenues par d’autres entités comme les communes ou les provinces. A titre d'exemple, le Tour de Namur est soutenu à 10% et le Tour de Liège à 75% par l'argent provincial.

Chiffres fournis par le Ministre des Sports Rachid Madrane.