Cyclisme wallon: Comment survivent les clubs organisateurs?

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce mercredi. Après avoir abordé précédemment "Les trois autres points positifs de la FCWB: la Team Wallonie, les licenciés et le dopage", nous nous appliquerons à développer les clubs organisateurs du cyclisme wallon.

A l'heure actuelle, organiser une course relève du parcours du combattant. Les clubs doivent doubler de créativité pour joindre les deux bouts. Focus sur trois clubs wallons : le Vélo Club de Dottignies, l'Etoile Club de Walhain et le CC Chevigny.

Un garage pour éviter les tentes

Si le Brabant Wallon tient son quota de courses, c'est majoritairement grâce à l'abnégation de la Royal Etoile Club de Walhain, qui maintient une dizaine d'épreuves pour tous les âges, tout au long de la saison. "Pour 2019, on repart sur les mêmes bases", annonce le président René Mathy (57 ans). Créé le 10 juin 1946, ce club anime les fêtes de quartier par l'organisation de courses cyclistes. Comment parvient-il à garder le cap? "L'important est de rester motivé. Des courses se déroulent mieux que d'autres. Par exemple, nous n'avons eu que 13 partants pour la course Cadets à Lérinnes au mois d'août. Nous avons notre souper annuel, 250 couverts en deux jours. Nous récupérons les comptoirs lors des courses. Nous avons le sponsoring des petits commerçants et nous avons une petite aide de la commune au niveau logistique" explique René Mathy. Tous les moyens sont bons pour éviter les coûts inutiles. "J'ai acheté un garage à Walhain-Saint Paul pour y entreposer le matériel du club. On peut y faire une série de choses, sans avoir recours à des tentes."

Augmenter les frais d'inscription

Quand on organise plusieurs courses par an (5 jours Arden Challenge, la Marche en Famenne Classic, la course de côtes à Herbeumont, les courses de minimes et aspirants à Chanly, ...), l'équilibre est souvent précaire. Demandez au club du CC Chevigny qui organise à lui seul pratiquement toutes les courses en province du Luxembourg. "Nous essayons de ne pas perdre d'argent sur nos organisations. On essaie de s’en tirer à l’équilibre sur l’ensemble de nos courses" précise Laurent Mars, coordinateur sportif du CC Chevigny. L'Arden Challenge permet par exemple de dégager des profits, grâce à une solution mise en place par le CC Chevigny, à savoir une augmentation des frais d'inscription pour chaque coureur, passant de 5 euros à 10 euros. "Nous sommes partis du constat que les coureurs donnent 5 euros dont 4 pour la fédération (NDLR: En 2019, les cinq euros reviendront intégralement à l'organisateur). Le mec qui passe sa journée pour organiser la course à la fin a juste assez pour payer l'ambulance. Il fallait qu'on rentre dans nos frais. Personne n’est choqué de payer 40€ pour s’inscrire à une cyclosportive ou encore 300 euros pour un triathlon. 10 euros, c'est ridicule dans le fond."

Les événements annexes

Autre source de rentrée financière : la tenue d'une course à pied. "Sur notre manifestation, nous avons 500 participants qui payent chacun 5 euros, dont 1 euro est reversé au chronométrage. Il nous reste 4 euros par personne. Les frais sont plus limités qu'au vélo. C'est un apport non négligeable. Cela permet de payer les équipement de nos Mimimes/Aspirants." Pour rappel, le CC Chevigny est également un club à coureurs.

Enfin, il faut également s'investir dans la vie sociale de sa province, ici en l’occurrence par exemple la Foire de Libramont. "Nous y avions une buvette. L’événement dure 5 jours/5 nuits. C'est un rendez-vous immanquable. Ce sont des rentrées indispensables à la vie du club. Il faut penser que nous avons deux personnes sous contrat APE. Nous avons 120 jours de course. Cette saison, à un moment, nous avons été actifs sur sept fronts en même temps. Au niveau logistique, il faut que cela suive" Point de vue conforté par son homologue du Vélo Club de Dottignies, Marc Duquesnoy. "Nous organisons une dizaine d'épreuves sur la saison, mais notre brocante de la mi-août est une part importante dans notre budget."

L'importance du volet humain

Si le CC Chevigny s'en sort, c'est également grâce au volet humain du club. "La vie de club, c'est plus important que le volet financier. C'est comme ça qu'on peut survivre", affirme Laurent Mars. Le CC Chevigny a besoin, comme tout club cycliste, de trouver des bénévoles. Il s'en sort plutôt bien. L’équipe dirigeante est jeune et a pu insuffler une dynamique, avec le secrétaire Vincent Delvosal, le coordinateur sportif Laurent Mars et le coordinateur logistique Anthony Hubert. "Notre président Francis Steifer a réussi à créer un cercle de sympathisants énormes autour du club, ce qui nous a permis par exemple de réunir les 150 signaleurs nécessaires pour la Famenne Ardenne Classic en moins de deux semaines" se félicite Laurent Mars.

Le CC Chevigny n'hésite pas à mettre en évidence ses bénévoles, comme lors du repas traditionnel de fin de saison. "Parfois, nos bénévoles sont dégoûtés car ils se font insulter sur un carrefour pendant la course. Après l'épreuve, ils disent qu'ils ne reviendront jamais. Le repas de fin d'année, cela permet parfois de faire revenir les gens. C'est du teambuilding."

Une autre astuce mise en place par le CC Chevigny: le soutien des parents "Notre règlement d’ordre intérieur stipule que les parents de coureurs doivent aider au moins une fois par an sur une organisation et en fin d'année, nous remboursons intégralement les licences aux gamins. Sinon, on lui redonne que la moitié."

Liste des clubs organisateurs en Wallonie :

Il y a 66 clubs organisateurs sur route en Wallonie. Voici, pour info, la répartition province par province.

Liège (15): Entente Cycliste de Wallonie, Royal Sprinter Club Nandrinois, C.C. Amaytois, Guidon d'Or, RVC Hannutois, Pesant Club Liégeois, Team Chronos, Flèche Ardennaise, Club Cycliste des Amis du Hawy, Lotto VCA Ardennes, Vélo Club Othée, Royal Romsée Cycliste, UC Seraing, Vélo Club Cité Jemeppe, Team Cycliste de Hesbaye.

Brabant Wallon (6): Perwez Cyclistes, Vélo Club des Six Vallées, Royal Etoile Club Walhain, Le Guidon Jauchois, COCC Hélécine, Vélo Club Brabançon de Mongistou.

Hainaut (33): VC Dottignies, ASBL Le Samyn, Cycling Club Albatros, La Roue Volante Escanaffles, Danny JI Cycling Team, Cazeau Pédale de Templeuve, Le Braquet d'Orroir, La Petite Reine Frasnoise, Péruwelz*-Bury, Sprint 2000, Entente Cycliste Acrenoise, Entente Cycliste de Gottignies, Wodecq, ASBL José Dubois, Leuze Bike Club, Basècles, Courrier Sport Baulet, Vélo Club Neufvillois, Royal Vélo Club de Saint Roch, Club Cyclisme Baulet, Union Cycliste Vieux Leuze, Alliance Cycliste Flobecq, La Pédale d'Argent, ASBL Le Cerami, Royal Pédale Cycliste Comines, la Roue Libre d'Honnelles, Quaregnon. La Roue d'Or, Vélo Club de Momignies, TrwOrg, Club Cycliste Fontainois, Binche-Chimay-Binche, ASBL Les Amis du Vélo-Club de Dottignies.

Namur (9): Royal Namur Vélo, Royal V.C Gembloux, Les Gais Wallons, S.C.V. Marchovelette, Royal Club Cycliste Meux Sport, Union Cycliste Emptinne, ASBL Piste Rochefort, Scieur Lambot, Ser Vélo.

Luxembourg (3): Le CC Chevigny, LongChamps Vélo Club, Ardenne-Gaume

