Conclusion générale : Le cyclisme wallon est en pleine mutation

Ce n'est pas un cliché, les courses sur route sont dans l'ornière. En effet, l'engouement extraordinaire dans La Redoute ou dans le Mur de Huy lors des classiques wallonnes sont en trompe l’œil avec le climat sur les épreuves de jeunes en Wallonie. Quelques parents de coureurs sont éparpillés le long du parcours et aux abords de la ligne d'arrivée. Il faut attendre le dernier tour pour voir les quelques rares supporters sortir du bistrot d'en-face pour regarder le dénouement de l'épreuve. C'est comme si on passait de l'émulation extraordinaire pour les Diables Rouges à une atmosphère de P4 en foot.

Si de nombreuses raisons ont été évoquées dans ce dossier pour expliquer les maux du cyclisme wallon sur route notamment pour les jeunes, il en reste une tacite qui gangrène le vélo wallon : la jalousie. Les scènes de ménage provinciales, notamment entre le Hainaut et Liège, tournent au ridicule. L'an dernier, l'absence de la Team Wallonie sur Aubel-Thimister-La Gleize en était la parfaite illustration. Autre exemple, l'équipe Wallonie-Bruxelles à qui on reproche son accent trop liégeois, s'est séparé de ses Liégeois Delfosse, Stassen et Warnier fin 2018. Cherchez l'erreur. Christophe Brandt a bien compris qu'un coureur soit hennuyer, brabançon, luxembourgeois, namurois ou liégeois, le plus important, c'est de le voir sortir du lot. Mettre un coureur wallon dehors provoque toujours une vague de protestations. S'interroge-t-on sur le niveau réel du garçon ? Et oui, il n'y a pas que des réussites dans l'équipe Wallonie-Bruxelles. Mais c'est le propre de n'importe quelle formation cycliste. A commencer d'ailleurs par l'autre bloc pro-continental wallon, Wanty-Groupe Gobert (qui reçoit aussi une petite part de fonds publics via Wallonie Tourisme) qui va participer à son troisième Tour de France consécutif. Espérons que Christophe Prémont, un gars de terrain, puisse rester au-dessus de ses querelles et faire primer l'intérêt du coureur avant tout.

Cette jalousie a amené un négativisme voire du cynisme autour du cyclisme wallon : " nos courses sont pourries, la FCWB est incompétente, Wallonie-Bruxelles veut tuer les petits clubs , ... ", Les propos de certains donnent l'impression que le cyclisme wallon est devenu un vaudeville avec comme acteurs principaux : TRW Organisation, les clubs et la FCWB. Sans croire au Père Noel, il faut du moins se préserver de la sinistrose : nos organisations ne sont pas moins bonnes qu'ailleurs, la FCWB a conscience de ses lacunes notamment en terme de communication. Wallonie-Bruxelles vise à détecter les meilleurs wallons et à leur offrir le meilleur encadrement possible afin de les amener au plus haut niveau. Peut-on critiquer une telle ambition ? A quoi ressemblerait le paysage wallon sans l'équipe de Christophe Brandt ?

Le problème, c'est que le vivier wallon n'est pas large et l'écart entre Wallonie-Bruxelles et les autres est assez grand. A ce sujet, la disparition en 2018 de T.Palm-PCW qui offrait une structure chez les Elites sans Contrat et Espoirs fut une lourde perte. C'est pourquoi des clubs comme Chevigny pour ne citer que lui doivent perdurer. Les clubs à coureurs restants doivent continuer leur combat. A si seulement, un système viable d'indemnités de formation pouvait se mettre en place. Les petites équipes pourraient être récompensées de leurs efforts sur le plan financier.

Vous l'aurez compris, les organisateurs wallons (et FLAMANDS) ont la vie dure. La flambée des prix suscite le courroux des organisateurs. Quand la FCWB va-t-elle proposer une mutualisation des coûts pour les aider? Comme la location d'installations d'arrivée, ... De plus, le sponsoring ne se ramasse plus par terre. Du coup, l'argent public suscite encore plus la convoitise. Comment ne pas comprendre ces passionnés du vélo qui organisent des épreuves avec les moyens du bord ? Ils ont la gorge serrée. Cependant, ils doivent également regarder devant leur porte. Peuvent-ils aller chercher des sponsors comme autrefois ? Les temps ont changé et une formation marketing s'impose de toute urgence pour les aider à faire face à l'ère de la communication digitale. En outre, ils sont encore trop nombreux à regarder les pages du journal local à chercher en vain un peu d'attention médiatique alors que les réseaux sociaux et l'actualité du web offrent généralement une couverture à plus grande échelle. Mais est-ce encore possible ? L'âge de ces dinosaures avance et la relève n'est pas là. Il n'y a pas beaucoup des gars à l'état d'esprit de Ludovic Draux, c'est-à-dire prêt à vouloir changer les choses. Son Amateurs-Masters Tour de Wallonie constitue une grande première. Son projet pour relancer les courses de jeunes a le mérite d'exister. Le sport de masse doit amener à l'élite et la fameuse théorie du cercle vertueux de Rachid Madrane doit rester d'application.

Néanmoins, les talents de demain transitent de plus en plus par le off-road avant de se tourner vers la route. Les jeunes sont attirés par l'aspect fun de ces disciplines. Continuons leur développement. Pierre De Froidmont pourrait être un joli porte-drapeau. Face au prestige fané du bitume, le président de la FCWB, Thierry Maréchal, et d'autres se sont ouverts aux disciplines off-road. C'est clairement la roue de secours de la FCWB. En effet, le BMX, sorte de motocross sans moteur, où on s'élance sur une monture miniature du haut d'une rampe où on dévale à toute allure le petit circuit à bosses, procure une décharge d'adrénaline, des sensations fortes pour 45 secondes d'effort. A l'heure du contenu "instagrammable", le BMX est plus photogénique que le visage crispé par l'effort d'un coureur sur route.

Le VTT, quant à lui, offre un refuge dans les bois pour les cyclistes, loin du sentiment d'insécurité face aux voitures. Le tout avec une machine de plus en plus facile à piloter et dont les avancées technologiques attirent l’œil. Ces deux disciplines offrent un bagage incroyable en matière de pilotage pour l'apprenant. Le cyclisme wallon doit profiter de cette richesse pour accroître la complémentarité entre les disciplines. Pourquoi ne pas imaginer une Coupe de Wallonie pour les jeunes avec des épreuves de BMX, de VTT, de route et de cyclo-cross (avec les épreuves du Challenge Henri Bensberg) ? Ce processus ne s'arrêtera pas là car le petit nouveau, le Gravel Ride, pointe déjà le bout de son nez. Le cyclisme wallon continue son expansion. Le moteur n'est plus le cyclisme sur route. En parlant de cylindrée, l'arrivée du E-Bike sera un rendez-vous à ne pas manquer pour la FCWB. La piste ? On parle des difficultés de la route mais cela reste, avec le cross, un point noir du cyclisme wallon. Une infrastructure couverte de qualité ne serait quand même pas du luxe. Encore faut-il développer une culture du tour de vélodrome ...

Néanmoins, la route reste le parfait mélange entre dénivelé et aérodynamisme et malgré beaucoup de déconvenues, le talent en Wallonie demeure intact. Prenons le cas de Rémy Mertz. Il passe une année chez CC Chevigny avant de filer chez AGO-Aqua Service. Il roule maintenant chez Lotto. Il a d'ailleurs signé un top 10 encourageant au GP Samyn. C'est ce genre de parcours qu'il faut mettre en évidence. En 2017, quatre Wallons ont terminé dans le top 10 du Championnat de Belgique Juniors. Qui en a parlé ? Fernand Lambert a raison : la communication de la FCWB doit s'améliorer. Lionel Taminiaux, Franklin Six, Julien Mortier, Sébastien Grignard, Henri Vandenabeele, Robin Radoux, Arnaud De Lie, Dayan Van Rillaert, Cian Uitdebroecks, Noah Detalle et Alana Castrique .... ont tous du potentiel. La preuve, les deux derniers cités sont récemment devenus Champion de Belgique du chrono dans leur catégorie. Soyons heureux que ces coureurs ne s'envolent vers d'autres cieux, pas comme Philippe Gilbert en 1999 vers la Flandre chez GOPass-ABX, faute de structure existante en Wallonie. En définitive, depuis la création de la FCWB en 2002, le cyclisme wallon a bel et bien évolué, quoi qu'en dise. Malgré les difficultés rencontrées, les points positifs existent mais la route souffre. Une concertation entre les acteurs du cyclisme wallon est urgente pour assurer un avenir aux futures générations dans cette discipline. L'union fait la force, comme on dit !