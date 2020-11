"Tu es mon idole pour toujours", le message émouvant de Dries Mertens à Maradona

Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans, est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Génie sur le terrain, véritable icone en dehors, il a fini par sombrer dans la drogue et l'alcool, connaissant plusieurs graves ennuis de santé. 'El Pibe de Oro', le 'Gamin en Or', est considéré comme un dieu en Argentine et à Naples, pays et club qu'il a menés au sommet.

Meilleur buteur de l'histoire du club napolitain, Dries Mertens a réagi sur les réseaux sociaux. "Tu m’es venu à l’esprit dès que j’ai signé à Naples. Porter la vareuse bleue du club aurait dorénavant une signification encore plus forte. Avec ton départ, le Napoli perd une partie de son âme aujourd’hui. Tu as été et seras une inspiration pour nous tous. Si mon nom a été placé près du tien, je m’excuse car je n’évoluerai jamais à ton niveau. Ce que tu as réalisé pour ‘notre’ ville a marqué l’histoire à tout jamais. Te rencontrer était un honneur. Tu es mon idole pour toujours", a indiqué le Diable Rouge, débarqué en Italie en 2013.

Les deux hommes s'adoraient, une complicité géniale s'était installée entre eux. Le message de Mertens, poignant et rempli de sensibilité, constitue une nouvelle preuve.