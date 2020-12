"San Diego del barrio La Boca", une fresque murale géante de Maradona comme lieu de culte

Selon l’artiste, "il manquait une peinture de Diego à La Boca". Or des fresques murales du "pibe de oro" (le gamin en or, ndlr) existent à Villa Fiorito, le quartier pauvre où il est né dans la périphérie de la capitale argentine, sur les murs du club d’Argentinos Juniors où il a commencé sa carrière (1976-81), et aussi à Naples (1984-92) où le club a connu sa période de gloire durant son passage.

"Maradona est le Saint-patron des artistes, des pauvres et des sportifs. Je voulais donner de cette connotation à ce projet. Que les passants recueillent ici sa bénédiction", raconte Alfredo Segatori. "Maintenant, je peux dire que j’appartiens à une religion, la religion de Diego. Je veux croire dans le + San Diego + ", dit-il, expliquant que sa proposition artistique mêle "fantaisie, métaphore et imagination". L’artiste rappelle les références faites au "Saint-Diego" dans l’Eglise maradonienne, formée de fidèles qui vénèrent le "dieu" Maradona, ou la chanson de Manu Chao, Santa Maradona.

L’œuvre gigantesque de 20 mètres de haut et 40 de large, intitulée "San Diego del barrio La Boca", représente sur les tons bleu ciel et blanc du drapeau argentin le visage souriant de l’idole du football qui dégage "une expression de tranquillité, des bonnes vibrations", estime l’artiste-peintre Alfredo Segatori , 50 ans.

"Il y a plusieurs moyens de se souvenir de Diego, mais c'était important oui. Comme ça, il sera toujours avec nous. On est heureux d'avoir un stade avec un tel nom, et ce sera encore plus beau quand le public pourra revenir. Je crois que tous les supporters sont heureux de ce choix, cela signifie quelque chose d'important pour eux. Pour nous tous, Diego était un mythe. Il y est venu pour la dernière fois en février 2014 pour un match de Coupe d'Italie, cela a été un grande émotion, tout le stade s'était mis à chanter à son arrivée. Il n'y a que l'Eglise et des prêtres qui ont un peu réagi (pour regretter l'abandon du nom du saint San Paolo, NDLR).", explique le speaker.

"L'émotion est toujours aussi vive ici à Naples. Il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Certains continuent à apporter des fleurs et des souvenirs devant le stade, et je crois que ça va continuer encore un peu... L'atmosphère est étrange parce qu'on ne peut pas aller voir les matches ni célébrer les joueurs du Napoli qui font de belles choses cette saison. Il y a beaucoup de choses que les gens voudraient faire, sans que ce soit encore possible. On espère vraiment pouvoir se réunir tous rapidement. Mais même s'ils ne viennent pas au stade, les tifosi sont très présents, ils nous écrivent sur les réseaux sociaux, ils nous appellent, ils font sentir leur chaleur. Ce serait une belle année pour réussir quelque chose sportivement, on espère que Diego, de là-haut, pourra nous aider. Être champion? Ce serait beau, d'autant que l'équipe joue actuellement avec le maillot +argentin+ inspiré par Diego".