Le football belge ému par le décès de Diego Maradona

De Hein Vanhaezebrouck à Philippe Albert, le football belge rend hommage à Diego Maradona. La star argentine a marqué plusieurs générations par son talent et sa personnalité.

" Maradona est un personnage exceptionnel " Hein Vanhaezebrouck est formel, pour lui, Diego Maradona est le plus grand joueur de tous les temps. " Les trois jours de deuil national en Argentine en attestent. Je l’ai vu jouer, à la télévision, et c’est impressionnant de voir qu’il pouvait faire gagner ses équipes (Argentine et Naples) presque tout seul, et ça c’est rarissime. Quand on parle de Messi, par exemple, dont le palmarès est fantastique, il faut rappeler qu’autour de lui il y avait des joueurs comme Xavi, Iniesta et autres grands talents. Aussi son histoire : venant d’un quartier pauvre de son pays, ça ajoute à la légende. Pour moi, c’est le plus grand de tous les temps. "

Pour Frédéric Waseige, l’Argentin était plus qu’un footballeur. Maradona c’est aussi celui qui a réussi à retourner l’opinion du monde entier en faveur de son pays, l’Argentine. Sa personnalité et son talent ont fait changer la destinée de tout un pays et de tout un peuple.

" Mythique, mystique. Il a été tellement adoré, adulé, vénéré toute sa vie, que je me demande comment il a tenu aussi longtemps. Il a connu tous les excès, mais chaque fois il s’en est remis, et a apporté la réponse sur le terrain. C’était un surdoué. Maradona c’était le meilleur et le pire, mais ce qui est fantastique c’est que ce qu’on retient de lui, c’est le meilleur : le ballon, le foot, le sport, la passion. " Je suis ce que je suis, vous me prenez comme ça ou tant pis ". Et nous on a pris, beaucoup, parce qu’il a donné beaucoup aussi ".