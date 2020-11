Le Barça devra payer une amende pour l'hommage de Messi à Maradona

Le FC Barcelone s’est facilement imposé ce week-end face à Osasuna. Et sans surprise, Lionel Messi a rendu un hommage à Diego Maradona, décédé ce 25 novembre. L’Argentin a fixé le score à 4-0 à la 73e d’une lourde frappe du gauche croisée.

Et le sextuple Ballon d’Or a enlevé son maillot pour rendre hommage à Maradona. Et a révélé un maillot des Newell’s Old Boys, club où Maradona a évolué à la fin de sa carrière et où Messi a été formé.

Mais d’après le quotidien Sport, le FC Barcelone risque une amende en plus du carton jaune reçu par Messi. En cause, tout joueur qui à l’occasion d’un but, soulève son maillot et affiche "toute sorte de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins et ce quel que soit son contenu ou le but de l’action" est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 3000 euros.

Diego Maradona est décédé à l’âge de 60 ans d’un arrêt cardiaque. Le plus grand joueur argentin de l’histoire avait été opéré début novembre d’un hématome sous-dural à la tête. Opéré avec succès, le champion du monde 1986 avait quitté l’hôpital le 11 novembre dernier.