Hein Vanhaezebrouck : "Maradona, c'était Messi et Cristiano Ronaldo réunis"

S’il ne fallait en ressortir qu'un seul…

Diego Maradona est-il le plus grand de tous les temps ? Ha cette éternelle question sans réponse, tant il est difficile de comparer les joueurs, les équipes mais surtout les époques. Sur le plateau de La Tribune, malgré tout, Maradona a sa place tout en haut du classement. "Je crois que Maradona c’était Messi et Ronaldo réunis" explique Hein Vanhaezebrouck. "Il était explosif comme Cristiano Ronaldo, ce que Messi n’est pas. Mais il avait la technique, les gestes comme Messi. Donc c’était vraiment les deux en un. Je trouve qu’on ne doit certainement pas le comparer avec Messi, il est au-dessus encore."

Stephan Streker est un grand convaincu par le football proposé par Maradona, mais il n’est pas forcément partisan du fait de ressortir un seul nom. "Notre cœur est assez grand pour en aimer plusieurs" Notre consultant précise : "Mon goût personnel, c’est que le plus grand est Maradona, mais mon préféré c’est Johan Cruyff."

Tout le monde s’accorde sur le fait que les statistiques seront toujours en faveur de Messi et Ronaldo, mais les chiffres ne disent pas tout. "On tente d’objectiver quelque chose d’impossible" explique Stefan.

Manuel Jous voit surtout en Maradona, le premier des grands génies, même s’il reconnaît qu’il est trop jeune pour vraiment juger Pelé : "Il a été précurseur sur tous les gestes que l’on accole aujourd’hui à d’autres joueurs… alors que Maradona les faisait déjà bien avant."

Avant de parler de Messi et Ronaldo, le débat était bel et bien centré autour de joueurs plus anciens… Un Brésilien, un Argentin : "De Pelé et Maradona, on peut dire que l’un était l’ordre établi, et l’autre était la révolution" compare Stefan Streker, qui ne pense pas qu’un joueur de foot doit forcément avoir une valeur d’exemple, ce qui était évidemment reproché à Maradona.

Un débat sans fin, qui dépend finalement beaucoup plus des affinités des uns et des autres plutôt que d’éléments objectivables.