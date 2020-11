Georges Chaves : "Maradona, c'était un sentiment, il a mis l'Argentine sur la carte du monde.

Diego Maradona est décédé ce mercredi. Et ce dimanche, dans Complètement Foot, toute l’équipe de David Houdret en a profité pour revenir sur cette tragédie.

Et Georges Chaves, notre journaliste Complètement Foot présent en Argentine en a profité pour parler du climat qui règne dans le pays.

"Maradona, c’était un sentiment. J’ai eu l’occasion de le suivre depuis son retour en Argentine et chaque fois que j’ai eu l’occasion d’aller au stade, il faut voir ce que provoquait Diego auprès de toutes les générations. Quand on voit les parents pleurer en voyant Maradona et quand on est au contact de ces supporters, on se surprend à pleurer pour Diego. Il a une telle énergie et lumière qui sortait de Maradona, il arrivait à nous émouvoir. Il faut le voir pour le sentir", commence Georges Chaves.

Et d’ajouter sur l’aura qu’il dégageait : "Diego a mis l’Argentine sur la carte du monde. Son histoire aussi est marquante. Il est arrivé de rien du tout et est devenu un héro national. Avec ses deux buts contre l’Angleterre, il a redonné de l’orgueil à tout un pays. C’est aussi l’image de ce petit garçon qui se battait contre les institutions. C’est un peu un Robin des Bois et c’est l’image qui reste. Et dans ses derniers jours, il continuait de parler de la pauvreté en Argentine et c’est pour ça que c’est bien plus qu’un joueur de foot et qu’il est incomparable. Quand on essaye de le comparer à Messi, il n’y a pas de débat. Mais d’avoir porté un maillot aujourd’hui lors de la célébration de son but en hommage à Maradona, ça a été très apprécié."