Funérailles de Diego Maradona : la famille refuse l'hommage national malgré la pression du peuple argentin

Devant sa maison natale, aux portes des stades, la même scène. Des Argentins viennent se recueillir et déposer des fleurs ou une bouteille de vin sur des autels populaires improvisés. Des offrandes en guise d’hommage et de remerciement. Chez beaucoup, la frustration est grande. “Jeudi, je suis allé sur la Place de Mai, mais je suis arrivé trop tard et la police ne m’a pas laissé passer”, soupire Facundo, 24 ans. “12h d’hommage public, ce n’est rien ! Diego, il appartient au peuple ! On aurait tous dû avoir l‘opportunité de lui dire adieu”, affirme Oscar, un habitant de Villa Fiorito.

Car face à l’émotion générée par le décès du joueur, on sentait le désir généralisé de lui rendre un hommage populaire. Les autorités se préparaient d’ailleurs à des funérailles nationales pour cette grande idole argentine. Mais la famille de Maradona ne l’a pas souhaité ainsi.

Le jeudi 26 novembre, à la demande des proches de Diego, le Président argentin Alberto Fernandez a autorisé l’accès des admirateurs à la Casa Rosada, sur la Place de Mai, au centre de Buenos Aires, à partir de 6h. “Nous avons eu le “problème” que la famille voulait que tout se termine à 16h”, a-t-il déclaré. Finalement, le gouvernement a réussi à prolonger un peu l’hommage. Mais à 17h44, le corbillard est sorti de la Casa Rosada et s’est rendu directement, et à 80 km/h vers le cimetière privé de Bella Vista, où il a été enterré à huis clos.

Pas de cortège funèbre, pas d’obsèques nationales. Rien de ce que n’imaginaient ni le gouvernement, ni le peuple, ni le propre Diego Maradona qui souhaitait même être embaumé et exposé au public.