Diego Maradona enterré à Buenos Aires à l'issue d'une cérémonie privée

100% Sport : Des milliers d'hommages à Maradona et Nicolas Collin vice-champion d'Europe... De Naples à Buenos Aires, en passant par l’Espagne ou l’Inde, la grande famille du football a rendu un hommage vibrant et planétaire à Diego Maradona. En Argentine, les fidèles du "Pibe de Oro" se sont recueillis ce jeudi devant le cercueil de Maradona avant son enterrement dans le jardin de paix à Bellavista en périphérie de Buenos Aires. Pendant ce temps-là, le grimpeur belge Nicolas Collin savoure son titre de vice-champion d'Europe d’escalade décroché à Moscou dans l’épreuve de difficulté. 1 c’est le chiffre du jour et il concerne le Standard...