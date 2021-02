Leye salue Dominique D'Onofrio, décédé il y a 5 ans : "Quelqu'un de très rare dans le foot"

Il y a cinq ans, jour pour jour, Dominique D'Onofrio nous quittait, à l'âge de 62 ans. T2 du Standard avant de porter le costume d'entraineur, de directeur sportif ou encore de directeur technique de la formation liégeoise, D'Onofrio était apprécié de tous. Pour son humour, son sourire et sa sympathie notamment.

"Il a été mon entraineur au Standard (ndlr : en 2010 et 2011). Je ne vais jamais oublier cela. Il faisait quelque chose d'extraordinaire, d'impensable dans le monde du foot actuel avec le covid... Il entrait dans le vestiaire et faisait la bise à tous les joueurs. A l'Académie, tu entendais tout le temps son rire. Je me souviens de sa manière de parler aussi. Je m'entends toujours très bien avec son fils Francesco, on est ami. Je parlais encore à ma femme tout à l'heure d'une photo au ski avec le Standard, c'était pas loin d'ici. Je me fracassais la figure toutes les deux secondes et il était là pour me relever tout le temps. Dominique était un homme charmant, quelqu'un de très rare dans ce milieu. Des personnages comme lui : plus on est dans le milieu du foot, moins on en trouve", a précisé Mbaye Leye, actuel entraineur du Standard, à notre micro.

"En tant que joueur, j'ai longtemps observé les choses. Dominique, c'était l'aspect humain qui était intéressant, la manière dont il gérait le groupe, le respect qu'il montrait aux joueurs qui ne jouaient pas aussi. Il leur parlait, pas uniquement lorsqu'il allait avoir besoin d'eux. Il avait le même comportement avec tout le monde. Dans ma logique, j'essaie d'avoir le même comportement avec mes joueurs. Nous partageons cette affinité avec le groupe dont on s'occupe", a conclu Mbaye Leye.

Sous la houlette de Dominique D'Onofrio, le Standard a terminé 2e du championnat en 2006 et 2011, année où il remporte la Coupe de Belgique face à Westerlo. Après son périple au sein du club liégeois, il a aussi été directeur sportif du RFC Seraing ou encore du FC Metz.