Sam Kerr envoie l'Australie en 8es de la Coupe du Monde féminine - © JEAN-PIERRE CLATOT - AFP

Jamaique - Australie : 1-4 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Groupe c - 19/06/2019 Avec quatre buts de sa capitaine et avant-centre Sam Kerr, l'Australie a battu la Jamaïque 4 à 1, mardi à Grenoble, en match de la 3e journée du Mondial féminin, et s'est qualifiée pour les 8es de finale pour affronter la Norvège samedi à Nice (21H00). Les quatre buts de Kerr permettent aux Australiennes de remporter un succès suffisamment large pour se classer 2e (avec une différence de +3) d'un groupe C où l'Italie (1re, +5) et le Brésil (3e, +3) terminent également avec six points. Mais l'Australie devance les Brésiliennes en raison de sa victoire (3-2) contre cet adversaire dont le succès 1-0 sur les Italiennes est insuffisant. C'est le 4e but de Kerr, inscrit en fin de match et qui a bénéficié sur l'action d'une grossière erreur de pied de la gardienne Nicole McClure (83) qui permet aux Matildas d'éviter la 3e place et l'équipe de France en 8es de finale.