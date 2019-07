Pays-Bas - Suède : La vague "oranje" à l'assaut du collectif suédois (Live vidéo 21h)

Allemagne - Suède : 1-2 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Quart de Finale - 30/06/2019 La Suède a créé la surprise en venant à bout de l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Menées au score, les Blågult ont réussi à inverser la situation pour décrocher leur place en demi-finale. Sofia Jakobsson et Stina Blackstenius, déjà décisive au tour précédent, ont répondu au but d’ouverture de Lina Magull. Ce dernier quart du Mondial entre l’Allemagne et la Suède est un classique du foot féminin. Les deux équipes ont participé à toutes les Coupes du Monde et c’était la cinquième fois qu’elles se rencontrent dans la compétition.