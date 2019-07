Un cran au-dessus de leurs concurrents, les États-Unis ont conquis un quatrième sacre mondial dimanche en finale face aux Pays-Bas (2-0), ponctuant un Mondial enthousiasmant pour tout le mouvement du football féminin.

"On a vu un réel progrès au niveau de la qualité du football", estime notre consultante Cécile De Gernier au micro de Pierre Deprez. "Beaucoup de matches étaient agréables à voir. Le Mondial est réussi aussi car le public français a répondu présent. Il y a eu un réel engouement autour de cette Coupe du monde."

Pour Cécile De Gernier, c’est clairement l’équipe la plus forte qui a remporté le tournoi. L’écart à combler est encore important pour les équipes européennes mais les prestations du dernier mois sont rassurantes (NDLR : 7 équipes sur 8 en quarts de finale).

"Les fédérations travaillent super bien mais physiquement on n’arrive pas à passer un cap pour l’instant en Europe. Tactiquement et techniquement, les joueuses savent jouer au foot. Il faut désormais que les corps se transforment pour qu’elles deviennent des athlètes comme aux USA et non plus des femmes qui jouent au foot. Plus il y aura de la vitesse et de la force physique, plus on s’orientera vers quelque chose qui ressemble au football masculin."