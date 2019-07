Megan Rapinoe, la fille aux cheveux mauves, nouvelle icône anti-Trump

La première demi-finale de la Coupe du monde de football féminin va opposer les Etats-Unis à l'Angleterre. C'est l'occasion de parler de la star de l'équipe américaine, qui pourrait être la star de ce Mondial. Elle s'appelle Megan Rapinoe, et elle est milieu de terrain. Son nom est moins célèbre, chez nous, que ses cheveux mauves et ses bagarres avec Donald Trump sur Twitter.

Mais ce serait injuste de ne parler que de cela. Elle est avant tout une très bonne joueuse, déjà championne olympique et championne du monde. Une joueuse qui dirige la manœuvre sur le terrain, et qui fait la différence. Si les Etats-Unis sont en demi-finale, c'est vraiment grâce à elle. Elle a marqué les deux buts américains en huitième de finale, contre l'Espagne. Et elle a marqué les deux buts américains en quart, contre la France.

Mais elle est beaucoup plus qu'une joueuse de football. C'est une femme engagée, qui ne laisse pas le public indifférent. Le fait qu'elle joue au football; le fait qu'elle ait révélé son homosexualité, il y a quelques années; et le fait qu'elle parle de politique, ça lui fait trois raisons d'être insultée sur les réseaux sociaux.

Mais cela lui est complètement égal. Elle n'a jamais eu l'habitude de se taire. Donc elle parle. Elle s'oppose ouvertement au président américain Donald Trump, qu'elle a traité de raciste, mesquin, misogyne et homophobe. Elle a déclaré qu'en cas de victoire américaine à la Coupe du monde, elle n'irait pas à la Maison Blanche. Donald Trump lui a répondu, sur Twitter, pas forcément amicalement. Et depuis, elle est un peu devenue le symbole de la lutte anti-Trump.

Internet s'amuse de l'une de ses célébrations. Face à une tribune, bras écartés, elle semble défier le pouvoir. Cette image est maintenant utilisée, et adaptée, par ceux qui s'opposent à l'ancien hommes d'affaires.

Megan Rapinoe refuse de chanter l'hymne américain, avant les matches, depuis l'élection du président Trump, en 2016. Mais ce n'est pas son seul combat. Elle lutte aussi contre les violences policières, pour les droits des homosexuels, et pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, notamment en sport.

Et elle arrive encore à faire tout cela en pleine Coupe du monde, sans être déstabilisée par les attaques. Parce qu'une femme, c'est bien connu, arrive très bien à faire plusieurs choses à la fois.