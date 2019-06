Marta, avec son 17e but en Mondial, sauve le Brésil face à l'Italie

Les Brésiliennes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football après leur victoire 1-0 mardi contre l'Italie, lors du dernier match d'un groupe C dont elles terminent troisièmes derrière l'Italie et l'Australie.

La sextuple meilleure joueuse du monde Marta en a profité, grâce à son but sur penalty (74e), pour devenir l'unique détentrice du record de buts marqués en Mondial, hommes et femmes confondus, avec 17 réalisations en cinq éditions.

L'Italie, l'Australie et le Brésil comptent six points, mais l'Italie est première grâce à une meilleure différence de but. Les Australiennes et les Brésiliennes, elles, ont la même différence de but mais les premières ont marqué deux buts de plus lors des matches de poule, et connaissent donc déjà leur adversaire en huitièmes: la Norvège.