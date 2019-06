Les championnes du monde américaines passent en 8e du Mondial féminin - © FRANCK FIFE - AFP

Les championnes du monde américaines passent en 8e du Mondial féminin - Football - Coupe du monde... Les Américaines se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football dimanche, en battant les Chiliennes 3-0 à Paris dans un match à sens unique et avec une équipe remaniée. Grâce à un doublé de Carli Lloyd (11e, 35e), portant à 10 son capital buts en Coupe du monde, et une réalisation de Julie Ertz (26e), les championnes du monde ont gagné leur deuxième match du tournoi et rejoignent en tête du groupe F la Suède, leur prochain adversaire jeudi au Havre.