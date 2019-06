Les Anglaises maîtrisent la Norvège et intègrent le dernier carré

Les Anglaises se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde féminine. Elles ont mis fin au parcours de Norvégiennes trop naïves défensivement et maladroite offensivement (3-0).



Le but de Jill Scott, tombé dès la 3e minute, a facilité la tâche des filles de Phil Neville. Elle White (40e) a enfoncé le clou juste avant la pause et Lucy Bronze s’est chargée de faire 3-0 d’une frappe puissante (57e).



Ingrid Hjelmseth, la gardienne norvégienne, a détourné magnifiquement un penalty tiré par Nikita Parris à la 83e, mais pour la troisième édition de suite, les dernier carré se jouera sans cette ancienne place forte du football féminin.



3-0, le score est net. Les Scandinaves ont pourtant eu nombre de positions favorables. Mais soit elles ont tergiversé comme Guro Reiten à la 31e, qui a oublié Karina Saevik, mieux placée sur sa gauche, pour finalement voir son tir contré, soit elles ont manqué d'agilité comme Caroline Graham Hansen, seule aux six mètres mais qui n'a pas pu convertir une remise de la tête parfaite d'Isabell Herlovsen.



Les Anglaises rencontreront dans le dernier carré soit la France, soit les Etats-Unis, qui s'affrontent jeudi à Paris dans le deuxième quart de finale. La sélection anglaise avait terminé à la 3e place de la Coupe du monde en 2015, le meilleur résultat de son histoire.