Les Américaines archi-favorites, les Néerlandaises une inspiration pour la Belgique

Les Pays-Bas ont battu la Suède 1-0, après prolongation, en demi-finale du Mondial féminin en France, et se sont qualifiés pour la première finale de Coupe du Monde de leur histoire.

L'unique but de la partie a été inscrit par Jackie Groenen à la 99e minute, qui a ainsi offert aux lauréates de l'Euro 2017 un match pour le titre ce dimanche face aux Etats-Unis, triples championnes du monde et tombeuses de l'Angleterre dans l'autre demi-finale (2-1).

Préface de la rencontre avec Cécile De Gernier, consultante foot pour la RTBF.

Les USA favorites

"Les Américaines sont archi-favorites pour la finale. Elles sont N.1 mondiales et leur parcours dans cette Coupe du monde a été beaucoup plus étincelant. Elles ont récolté plus de victoires convaincantes. Sur les deux derniers matches, les Pays-Bas peinent à poser leur jeu et à retrouver leurs fondamentaux. Ca va être intéressant de voir comment elles vont récupérer. Chez les Américaines, on dirait qu’elles n’ont pas besoin de récupération. Comme cela se joue sur un match, tout peut se passer. Les Néerlandaises n’auront pas les jambes, en tout cas pas plus que les USA. Ca se passera dans la tête surtout, au niveau du caractère."

Cœur et solidarité pour les Pays-Bas

"L’équipe américaine est programmée pour la victoire. C’est compliqué d’assister à un jour sans, surtout un jour de finale, de leur part. Il va falloir que les Pays-Bas jouent de manière solidaire et avec un cœur plus important que tout ce qu’elles ont pu montrer dans leur carrière. Elles ont une manière beaucoup plus posée de faire circuler le ballon. Elles ont besoin du ballon pour avoir un peu de confiance. Les Etats-Unis, ça va vers l’avant avec l’objectif d’aller mettre des buts."

Les Pays-Bas, une inspiration pour la Belgique

"Il y a cinq fois plus d’affiliées chez eux, avec des politiques sportives au niveau de l’éducation, pas simplement au niveau du foot et de la Fédération. La Fédé belge a mis beaucoup de choses en place pour développer le foot féminin en Belgique et pour augmenter la qualité de la formation. Il y a un peu d'envie, mais pas d’amertume. J'ai gagné des matches contre elles. C’est impressionnant de voir comment un petit pays comme les Pays-Bas parvient à développer le foot et tous les sports dans lesquels ils s’investissent vraiment. On devrait en prendre de la graine je pense."