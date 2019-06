Mondial féminin - Le Japon laisse la tête du groupe D à l'Angleterre - © LIONEL BONAVENTURE - AFP

Argentine - Japon : 0-0 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Groupe D - 11/06/2019 Les Japonaises, titrées en 2011 et finalistes en 2015, ont raté leur entrée dans le Mondial féminin de football, tenues en échec 0-0 par une sélection argentine très solidaire, lundi à Paris. Les Nipponnes manquent l'occasion de rejoindre l'Angleterre, victorieuse dimanche de l'Ecosse 2-1, en tête du groupe D. Pour l'Albiceleste, ce point glané face à l'une des équipes favorites du tournoi, est historique. C'est le premier qu'elle obtient en Coupe du monde. Une performance pour une équipe classée 37e à la Fifa et qui manque cruellement de moyens et de notoriété contrairement à son pendant masculin. Illustration des difficultés de la sélection féminine argentine: elle n'a disputé aucun match pendant deux ans entre les étés 2015 et 2017. Arbitrée par la Française Stéphanie Frappart, assistée de Clément Turpin à la vidéo, la rencontre s'est jouée dans un Parc des Princes bien garni, en raison de la présence de nombreux supporters japonais. Mais les spectateurs ont longtemps assisté à un match très fermé. Les Argentines, très regroupées en 4-5-1, ont bien contenu les mouvements offensifs japonais en première période. Le match s'est un peu emballé en deuxième période, les Argentines réussissant même à cadrer une première frappe par Florencia Bonsegundo (70). Les Japonaises ont eu beau pousser dans les dernières minutes, le verrou argentin, à l'image de la gardienne Vanina Correa, n'a pas sauté. Les coéquipières de Saki Kumagai devront impérativement réagir face à l'Ecosse le 14 juin prochain. Les Argentines, elles, défieront les Anglaises.