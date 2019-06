Le Canada bat la Nouvelle-Zélande et passe au tour suivant

Succès canadien - © JEAN-PIERRE CLATOT - AFP

Le Canada rejoint les Pays-Bas en 8e de finale du Mondial féminin - Football - 15/06/2019 Le Canada s'est qualifié samedi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football après sa victoire 2-0 face aux modestes néo-zélandaises, rejoignant ainsi les Pays-Bas, autre nation qualifiée du groupe E. Jessie Fleming a ouvert le score à la 48e minute et Nichelle Prince a fait le break (79e) pour les Canadiennes, après une première période insipide. Avec deux victoires en autant de matches, le Canada a donc six points et est assuré de terminer à l'une des deux premières places de la poule E, avant la "finale" du groupe le 20 juin face aux Néerlandaises.