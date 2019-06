La Suède victorieuse file en 8ème, la Thaïlande fête le 1er but de son histoire en Coupe du Monde

La Suède a dominé la Thaïlande 5 buts à 1, dimanche, à Nice, dans le groupe F, et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football féminin.

Linda Sembrandt (6e), Kosovare Aslani (19e), Fridolina Rolfo (42e) et Lina Hurtig (81e) ont donné un large avantage aux Suédoises. Kanjana Sung-Ngoen a réduit l'écart en fin de partie (90e+1) inscrivant le premier but de l'histoire de la Thaïlande en Coupe du monde et provoquant l'émotion dans toute l'équipe. Elin Rubensson, sur penalty, a fixé le score à 5-1 (90e+6).

La Suède, victorieuse 0-2 du Chili dans son premier match, compte 6 points. Plus tard dans la journée (18h00), les Etats-Unis (3 points) auront l'occasion, contre le Chili, de se qualifier également pour les 8e de finale.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes avancent au tour suivant.