La Norvège coule la Corée du Sud pour atteindre les 8es

Les Norvégiennes ont remporté lundi leur dernier match de groupe face aux Sud-Coréennes (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football féminine, et d'élimination pour les Asiatiques.

Grâce à deux buts sur penalty de Caroline Graham Hansen (4e) et Isabell Herlovsen (50e), la Norvège compte six points et termine deuxième de son groupe A derrière la France.

Avec zéro point en trois matches, la Corée du Sud sort bredouille de la compétition mais a tout de même sauvé l'honneur lundi en marquant son premier et unique but de la compétition, par Yeo Minji.