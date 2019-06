La Norvège bat le Nigeria 3-0 - © LIONEL BONAVENTURE - AFP

Norvège - Nigéria : 3-0 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Groupe A - 09/06/2019 La Norvège, futur adversaire de la France mercredi dans le groupe A, a bien débuté son Mondial féminin en battant le Nigeria 3-0, samedi à Reims. Les Françaises, victorieuses de la Corée du Sud 4-0 vendredi, occupent la tête du groupe devant les Norvégiennes. Guro Reiten a inscrit le premier but norvégien à la 17e minute, imitée par Lisa-Marie Utland à la 34e. Les Nigérianes ont concédé un troisième but quand Osinachi Ohale a marqué contre son camp quelques minutes plus tard (37). Les Norvégiennes sont privées lors de ce Mondial de leur meilleure joueuse et Ballon d'Or, Ada Hegerberg, en conflit avec la sélection depuis le fiasco de l'Euro-2017.