La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre le Cameroun au Mondial féminin

Angleterre - Cameroun : 3-0 - Coupe du Monde Féminine 2019 - 8ème de Finale - 24/06/2019 L'Angleterre retrouvera la Norvège en quarts de finale du Mondial féminin, après avoir (facilement) éliminé le Cameroun (3-0) à l'issue d'un match marqué par de nombreuses interventions du VAR, dimanche devant 20.148 spectateurs au Stade du Hainaut à Valenciennes. Le score a été ouvert dès la 14e minute par Stephanie Houghton (Manchester City). L'arbitrage vidéo a d'abord accordé le but du 2-0 à l'Angleterre (45e+4), signé Ellen White ((Birmingham City), avant de refuser la réduction du score au Cameroun pour un hors-jeu d'Ajara Nchout (48e). Les Lionnes indomptables ont alors même réfusé brièvement de reprendre part au jeu. Alex Greenwood (Manchester United) a ensuite porté le score à 3-0 dix minutes plus tard. Les Anglaises de Phil Neville affronteront jeudi (21 heures) au Havre les Norvégiennes, qualifiées aux tirs aux buts (4-1) aux dépens de l'Australie samedi. Il n'y a donc plus de représentants de l'Afrique dans cette Coupe du Monde 2019.