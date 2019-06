La Coupe du Monde féminine de la FIFA sera à suivre en télé et sur Auvio

9 villes, 9 stades, 24 équipes pour un mois de compétition et un trophée comme enjeu, la huitième édition de la Coupe du Monde féminine de football se déroule en France du 7 juin au 7 juillet.



Les Bleues, qui rêvent d'un sacre à domicile, ouvrent le bal face à la Corée du Sud ce vendredi au Parc des Princes. La finale aura lieu le dimanche 7 juillet à 17h à Lyon, capitale du football hexagonal depuis quelques années.



Au terme des 52 rencontres, on connaîtra l'équipe qui succède aux Etats-Unis, sacrée il y a 4 ans au Canada. Le tournoi 2019 se joue dans neuf villes différentes: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

Les pays qui participent à ce Mondial sont répartis en 6 groupes :

Groupe A : France, Corée du Sud, Norvège, Nigéria

Groupe B : Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud

Groupe C : Australie, Italie, Brésil, Jamaïque

Groupe D : Angleterre, Ecosse, Argentine, Japon

Groupe E : Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Groupe F : Etats-Unis, Thaïlande, Chili, Suède.