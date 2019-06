La Chine envoie l'Allemagne... et les Bleues en 8e de finale du Mondial

La Chine envoie l'Allemagne... et les Bleues en 8e de finale - © FRANCK FIFE - AFP

Afrique du Sud - Chine : 0-1 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Groupe B - 14/06/2019 La Chine a dominé (1-0) une équipe d'Afrique du Sud trop limitée jeudi, une victoire aussi logique que méritée qui fait les affaires de l'Allemagne, le cador du groupe B qualifié pour les 8es de finale du Mondial féminin. Dans un Parc des princes à moitié rempli, la 16e nation mondiale au classement Fifa s'est montrée beaucoup plus dangereuse et précise que les "Banyana Banyana", classées au 49e rang et qui disputent leur première Coupe du monde. Les Chinoises ont fait le siège de la gardienne sud-africaine avant de trouver la solution par Li Ying (40e). La N.10 a jeté sa jambe gauche pour reprendre victorieusement, du tibia, un centre de Zhang Rui venu de la droite. Ce but à l'arraché permet à l'équipe de Chine d'effacer quelque peu la désillusion du match précédent, où elle s'était inclinée de justesse (0-1) face à l'Allemagne, une des nations favorites pour le sacre mondial.