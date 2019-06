L'Allemagne se défait difficilement de la Chine pour ses débuts

L’Allemagne, l’une des équipes favorites du Mondial féminin, a difficilement battu 1-0 la Chine, 16e nation au classement FIFA, pour ses débuts dans le tournoi (groupe B), samedi à Rennes. Les doubles championnes du monde (2003, 2007) ont dû attendre la 66e minute pour ouvrir le score grâce à une belle frappe de Giulia Gwinn, alors que les Chinoises s’étaient jusqu’alors montrées les plus dangereuses.

Les Allemandes qui gagnent à la fin, tel une histoire sans fin. Pourtant la "Frauen Mannschaft" a peiné face à une valeureuse équipe chinoise au Roazhon Park de Rennes. L’équipe de la star de Lyon Dzenifer Marozsan a buté sur un bloc chinois compact et organisé.

Et ce sont même les Chinoises qui ont eu les meilleures occasions. D’abord, une perte de balle de Doorsoun (14e minute) a conduit à un face à un face des attaquantes Yasha Gu et Yang Li avec Almuth Schult, la portière allemande. Mais, un bon retour de l’arrière-garde de la Mannschaft a empêché le but. Avant la pause, Schult a même détourné une frappe de Li Yang sur son poteau. En face, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont eu du mal à approcher les buts chinois. La latérale Carolin Simon a quand même vu son centre frapper la barre (17').

Après la pause, l’équipe d’Allemagne a pris le dessus physiquement et a finalement trouvé la faille. Sur un corner de Marozsan mal dégagé par la défense chinoise, la jeune Giulia Gwinn (19 ans) a envoyé une frappe sèche de l’entrée de la surface qui est venue tromper Shimeng Peng (66e minute). Ensuite, l’équipe double championne du Monde a tenu bon malgré quelques coups de pied arrêtés adverses et a empoché les trois points.

Une victoire précieuse qui permet aux Allemandes de prendre la tête du groupe B avant Espagne-Afrique du Sud prévue aussi samedi (18h) au Havre. L’Espagne qui sera l’adversaire de l’Allemagne lors du deuxième match tandis que la Chine devra se refaire face à l’Afrique du Sud.