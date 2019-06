Le grand rendez-vous est tout proche : les Bleues défient les Etats-Unis, la meilleure équipe du monde, ce vendredi soir dans la chaleur du Parc des Princes, un quart de finale de Mondial dont elles rêvent depuis des mois.

Les Françaises sont arrivées peu avant 19h15 au stade, où 30.000 spectateurs français et 10.000 Américains sont attendus. Le retour de Gaëtane Thiney dans le onze de départ des Bleues aussi était attendu, il est confirmé.

Le reste de l'équipe choisi par Corinne Diacre est sans surprise. Il s'agit d'un copier-coller de celui qui avait débuté contre la Norvège (2-1) en phase de groupes, avec Valérie Gauvin en pointe de l'attaque, épaulée par Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani.

Un tifo géant accompagnera l'entrée des joueuses, une initiative du groupe de supporters Les Irrésistibles Français et de la Fédération, censée galvaniser encore plus les Bleues.

Car, sur le terrain, elles s'attaquent à une montagne : les Américaines, N.1 au classement FIFA, triples Championnes du Monde (1991, 1999 et 2015) et quadruples Championnes Olympiques (1996, 2004, 2008, 2012).

"Elles sont tenantes du titre, elles ont leur palmarès. On a tout à prouver. On n'a encore rien gagné (...) C'est une bonne pression car ce sont des matches comme ça qu'on veut vivre dans une carrière, on est motivées à 200%", a prévenu la capitaine Amandine Henry à la veille du match