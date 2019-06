L'Espagne s'attaque à la montagne américaine, impressionnante en phase de poules, lundi en 8e de finale du Mondial féminin. Le match sera à suivre en direct vidéo dès 18h.

Jusqu'à maintenant, rien n'a pu stopper le rouleau compresseur "Team USA": trois succès, dont un écrasant 13-0 face à la Thaïlande, nouveau record de buts en phases de groupe.

Mais, à l'exception de la Suède, leurs adversaires étaient jusqu'à présent très loin d'être à leur niveau. L'Espagne, 13e nation mondiale, réalise des progrès énormes et ne s'était inclinée face à elles que sur un score de 1 à 0 en janvier dernier.

D'autant que les joueuses de Jorge Vilda ont déjà montré dans ce Mondial qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures, en livrant une prestation convaincante, malgré leur défaite, face aux Allemandes, dauphines des USA au classement Fifa.

"On doit être les premières à y croire. Si on se présente sur le terrain en pensant qu'on va perdre, on perdra. On a déjà joué contre des équipes favorites et on leur a toujours tenu la dragée haute. On croit en nous et en nos possibilités de gagner", insiste la défenseure espagnole, Irene Paredes, qui évolue au Paris SG.

La Roja se présente donc sans complexe face aux championnes du monde en titre. Et surtout sans pression: les Espagnoles n'ont, en effet, rien à perdre. Avec cette présence en 8es, elles ont déjà réalisé leur meilleure performance en Coupe du monde.