Du foot et des filles : Bilan d'une Coupe du Monde

C’est fini, hélas ! Les Américaines ont gagné, tant mieux !

Tant mieux, parce que c’est un juste retour des choses pour une nation qui, plus que toute autre et depuis plus longtemps, a investi massivement dans le foot féminin. Aux USA, le "Soccer" est un sport de filles. Deux exemples : elles sont 2 millions de licenciées (en Belgique on en compte 35.000), et 24 des internationales ont un contrat pro payé par la Fédération.

Espérons que le Pays de l’Oncle Sam (devenu, l’espace d’un Mondial, celui Tante Megan) serve d’exemple à d’autres nations désireuses de contrer l’hégémonie US. Angleterre, Pays-Bas, Suède, Allemagne, Japon et Chine en sont capables.

Quatre titres mondiaux (sur 8) et quatre titres olympiques (sur 6) pour Team US, c’est prodigieux.

Pour le reste, en guise de bilan (très) partiel, voici quelques observations :

-ENGOUEMENT :1 milliard de téléspectateurs avant la finale de dimanche, c’est une des preuves du succès populaire qu’a produit cette CM. Les stades français remplis à 75% en moyenne en est une autre.

-FEMME OU HOMME ? Sur les 24 équipes, 10 sélectionneurs étaient des femmes alors qu’il n’y en avait qu’une pour la première édition en 1991. Ceci dit il reste donc 14 places à prendre (ou non), mais on attend surtout qu’une sélectionneuse dirige une équipe nationale d’hommes en CM.

-NIVEAU DE JEU : même s’il progresse en général et que celui des USA est déjà très abouti, le niveau du foot féminin n’a pas encore atteint son sommum. Il reste beaucoup de déchet technique, et les performances athlétiques sont perfectibles. Quand ce sera le cas, le foot des dames sera aussi attractif que le tennis, le volley, la natation, le patinage artistique,….autant de disciplines dans lesquelles les filles qui commencent sont aussi nombreuses que les garçons, et qui sont pratiquées depuis assez longtemps.

-LES DECEPTIONS : l’Asie a déçu, notamment Chine et Japon (la Thailande n’en parlons pas), sorties en 1/8 de finale, alors que le Japon était 1er en 2011 et 2é en 2015. L’Allemagne, N2 mondiale et Championne olympique en titre a été éliminée en 1/4 (par la Suède). La France, même si elle a été éliminée par les futures vainqueures , espérait aller plus loin que les 1/8, et n’a pas développé le jeu que l’on pouvait attendre des Bleues.

-LES BONS POINTS : " hup Holland hup ! ", les Pays-Bas confirment leur spectaculaire ascension : demi-finalistes de l’ Euro 2009, victorieuses de celui de 2017, vice-championnes du Monde en 2019, les Oranjeleeuwinnen n’en finissent pas de progresser, poussées par un Etat, une fédération, et une population qui ont tout compris.

La Suède ne gagne toujours pas de titre majeur mais se maintient au top de la hiérarchie depuis toujours : elle s’est qualifiée pour toutes les phases finales de CM, d’Euro (presque ) et de JO ; elle a pris l’Argent aux derniers JO et accroche le Bronze ici.

-ARBITRAGE : on regrettera peut-être que la Fifa ait cru bon de tester 6 nouvelles règles à l’occasion d’une CM qui découvrait déjà le VAR, avec des arbitres (femmes) et des joueuses qui n’en avaient aucune expérience. L’ Assistance Video a donné l’impression de supplanter l’arbitrage, et de se montrer parfois trop pointilleuse. Interpellant : sur 32 situations de VAR, l’arbitre a changé sa décision à 28 reprises. A noter : aux commandes du VAR, des arbitres masculins expérimentés.

-LES STARS : la Brésilienne Formiga a disputé sa 7è phase finale, à 41 ans. Sa compatriote Marta a planté son 17è but en 5 CM, un record absolu (Miroslav Klose en est à 16, en 4 phases finales). La super star US Carli Lloyd, 37 ans, a peu joué mais est montée lors des 7 matchs des USA, pour un total de 281 capes sous la bannière étoilée. Enfin, les Américaines Alex Morgan et Megan Rapinoe, de même que l’ Anglaise Ellen White terminent co-meilleures buteuses (6 réalisations) mais avec un temps de jeu inférieur aux deux autres c’est la meilleure ennemie de Donald Trump qui est sacrée. A 34 ans Rapinoe repart aussi avec le titre de meilleure joueuse du Tournoi, son dernier, probablement.

Vivement 2023.

Bravo, les Filles, et surtout merci.