Coupe du Monde féminine: premier bilan

Sur les 16 équipes qualifiées pour les 1/8e de finale de cette Coupe du Monde féminine, les principales favorites sont présentes: USA, France, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne notamment. On peut ajouter de solides outsiders telles la Norvège, et peut-être le Brésil ?

Cécile De Gernier, une de nos consultantes TV souligne : " 50% des qualifiées représentent l'Europe, ce qui reste conforme à la qualité supérieure du football sur le vieux continent. L’Asie et l’Afrique sont un peu à la traîne ".

Ceci-dit, c'est la 1ère fois que 2 nations africaines passent le 1er tour, à savoir le Cameroun et le Nigeria, qui ceci dit ne terminent qu’à la 3ème place de leur groupe éliminatoire.

Autre grande première, l'utilisation de l'Assistance vidéo pour aider l'arbitrage. " Peut-être y a-t-il un peu d'excès de zèle dans certaines décisions, notamment, on s’en souvient, concernant la position de la gardienne nigériane tout juste devant sa ligne au moment du pénalty (raté) de la Française Wendy Renard. L’application du règlement par les arbitres et le VAR est un peu trop scolaire " d’après Cécile. " Rappelons aussi que ces joueuses n'ont aucune expérience de cette assistance vidéo dans leur championnat respectif, c’est très nouveau pour elles, et donc parfois déstabilisant ".

Pour Aline Zeler " C’est vrai, mais le VAR est une vraie bonne évolution, et ça crédibilise le football féminin, puisque cela épouse l’évolution opérée chez les hommes "

A noter, malgré l'engagement bien réel dans les duels, peu de fautes méchantes, peu de simulations, peu d'agressivité entre adversaires. " Je ne suis pas sûr que les filles soient d’office plus fair-play que les garçons, ajoute Cécile, mais ce qui fait la différence c’est qu’elles arrivent au contact avec moins de vitesse et moins de poids que les hommes "

Dans les commentaires de nombreux suiveurs, hommes en général, le niveau des gardiennes est souvent décrié. " C'est vrai que certains buts encaissés laissent perplexe, mais rappelons que la détente des femmes est inférieure à celle des hommes, alors que la hauteur et la largeur du but sont les mêmes ; on doit y penser quand on juge leurs prestations : certaines frappes plein plafond sont tout simplement imparables vu la taille des gardiennes "

Depuis le début du tournoi, le spectacle est au rendez-vous, avec quelques très jolis buts, notamment; ce qui ne signifie pas pour autant que le niveau technique soit toujours élevé, mais le football joué par les femmes progresse c'est évident.

Son attractivité aussi, et pas un peu. Trois exemples :

- 22.000 personnes hier au Havre (bien loin en Normandie) pour un Suède-USA, match entre 2 équipes déjà qualifiées.

-Vu les audiences records enregistrées, TF1 a doublé ses tarifs publicitaires.

-Enfin au Brésil, les retransmissions des matchs de la bande à Marta rencontrent + de succès que ceux de la Copa America qui se disputent pourtant là-bas.

Notons qu’à la Rtbf la CM féminine fait également recette : la programmation se félicite des scores d’audience et a ajouté plusieurs matchs au programme de la Deux. Sur Auvio aussi le succès est au rendez-vous.

A propos de succès, Aline Z se risque à un pronostic : " les USA ! 9 points sur 9 sans aucun but encaissé, leur impact physique et leur vitesse d’exécution sont impressionnantes. C’est la même équipe qu’il y a 4 ans (titre mondial à l’appui), et leur " spirit " est à toute épreuve ". " N’oublions pas la France, qui joue à domicile " ajoute Cécile.

Ca tombe bien : France-Brésil et USA-Espagne sont les deux prochains rendez-vous de la Rtbf sur la Deux.