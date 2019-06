Avant d'affronter Renard, les Norvégiennes s'exercent avec un colosse du staff

France - Corée du Sud : 4-0 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Groupe A - 07/06/2019 Les Bleues n’ont pas manqué leur entrée de leur Coupe du Monde. Les Françaises se sont imposées facilement face à la Corée du Sud au Parc des Princes (4-0). Quarts de finaliste de la dernière édition, les Françaises ont rapidement pris les choses en main. Et elles n’ont pas tardé à faire la différence dans ce match d’ouverture. Eugenie Le Sommer a inscrit le premier but du tournoi dès la 9e minute, sur un service de sa capitaine Amandine Henry. Plus vives, plus tranchantes dans les duels, les joueuses de Corine Diacre ont ensuite fait jouer leur avantage physique sur coup de coin. Dominatrices dans les airs, elles ont secoué les filets adverses à trois reprises. Si le but de Griedge Mbock a été annulé pour un hors-jeu (30e), les deux coups de tête de Wendie Renard ont, eux, été validés sans discussion (35e et 45e+2). La N.3 française a usé de son 1m87 à deux reprises pour mettre les Bleues à l’abri à la pause. Le break étaient fait et les Françaises ont pu gérer en deuxième mi-temps. Amadine Henry a fixé le score final à 4-0 à la 85e minute.