Eupen - Anderlecht : le résumé - Pro League : J2 - 31/07/2021 Eupen et Anderlecht se sont quittés dos à dos (1-1) ce samedi soir lors de la deuxième journée de Pro League. Les Mauve et Blanc ont ouvert le score contre le cours du jeu via Benito Raman qui a marqué son premier but sous la vareuse anderlechtoise (0-1, 39'). Une joie de courte durée puisque Jens Cools a remis les deux équipes à égalité dans la foulée (1-1, 45+1'). Avec ce partage, le Sporting obtient son premier point de la saison et court toujours après sa première victoire en championnat.