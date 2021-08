Conférence League : Vincent Kompany avant Vitesse – Anderlecht, "ce sera un vrai match de coupe et on va jouer avec beaucoup d’enthousiasme"

Après un partage 3-3 à Anderlecht au match aller du barrage de la Conference League jeudi dernier, Vitesse Arnhem aborde le match retour jeudi à 19h00 avec la ferme intention d’atteindre la phase de poules. Mais Anderlecht aussi comme l’a souligné Vincent Kompany en conférence de presse.

"On joue un match important tous les trois jours. Mais c’est vrai que lorsque l’on approche des matches européens, l’atmosphère change dans le stade. C’est la preuve de l’engouement des supporters et joueurs dans cette compétition. Ce sera un vrai match de coupe et on va jouer avec beaucoup d’enthousiasme. Je ne m’occupe pas de l’impact financier de la Conference League, mais je sais que le football européen signifie beaucoup pour nos supporters et on veut leur rendre ça", commence par expliquer le coach.

Si Vitesse n’a pas eu de repos ce week-end contrairement à Anderlecht, Vincent Kompany estime que cela "n’aura pas d’impact dans ce match-ci. Ils ont eu assez de repos entre le match contre Willem II et celui-ci. Par contre, c’est ce week-end qu’ils n’avaient pas eu beaucoup de repos, et cela s’est vu. "

Thomas Letsch s’est lui aussi exprimé et le coach de Vitesse a annoncé Anderlecht comme favori. Une pancarte qui ne fait pas peur à Vincent Kompany : "Anderlecht est favori dans chaque match. Même dans les 34 matchs en D1 belge on est favori, même si l’adversaire est premier au classement."