Conference League : Une seule rose suffit à La Gantoise pour s’imposer au Flora Talinn

La Gantoise a bien failli se planter au Flora Talinn mais s’en sort sur le plus petit des écarts grâce à un but de Lemajic tombé en début de deuxième période. Les Buffalos n’ont pas joué leur meilleure partition mais ramènent l’essentiel d’Estonie, les trois points.

Le déplacement au Flora Talinn en ouverture de leur parcours en Conference League avait tout d’un piège pour La Gantoise.

Et le début de match part dans ce sens. La première occasion est à mettre à l’actif des Estoniens. Alliku tente sa chance mais Hanke-Olsen se jette bien pour dévier la frappe au-dessus du but (8e).

Les Gantois réagissent à la 12e. Sur un centre de la droite, Depoitre coupe au premier poteau mais sa déviation passe à côté.

Le match est faible en intensité et les Buffalos bafouillent leur football. Il faut attendre la 36e pour voir Lemajic tenter sa chance depuis l’entrée du grand rectangle mais sa frappe est trop centrale et le portier de Talinn cueille le ballon en deux temps.

Juste avant la pause, La Gantoise se crée une première vraie possibilité. Sur un beau centre de Castro-Montes, Depoitre reprend de la tête mais Igonen se détend bien et repousse le ballon au-dessus de sa barre transversale (45e+1).

En seconde période, les Gantois tentent de prendre le dessus et parviennent enfin à faire la différence. Trouvé dans le dos de la défense à la limite du hors-jeu par Bezus, Lemajic se présente seul face au portier estonien et le trompe pour ouvrir la marque (55e).

La suite de la seconde période est à l’image de la première. Les Buffalos sont brouillons et se créent peu d’occasions. Ils ne seront cependant plus vraiment mis en danger et s’imposent 0-1.

La Gantoise n’a pas brillé mais prend trois points importants pour bien démarrer sa phase de poule de Conference League.