Conference League - Tombeur d'Anderlecht, Vitesse inscrit un but sur un "une-deux" complètement improbable

Tombeur d'Anderlecht en barrages, Vitesse Arnhem affrontait le NS Mura, modeste club slovène, pour son entrée en lice en Conference League. Dominateurs dans le jeu, les Bataves ont défloré la marque à la demi-heure d'une façon complètement improbable. A l'entrée de la surface, Sondre Tronstad a en effet tenté sa chance de loin. Un tir croqué (et franchement raté) qui a rebondi sur le dos...de son coéquipier Matus Bero, avant de retomber dans ses pieds.

Mis sur du velours par ce cadeau tombé du ciel, le médian norvégien n'a alors plus eu qu'à conclure pour mettre son club aux commandes. Un but, sorte d'une-deux ultra gag, qui risque de faire le tour de la toile. Le une-deux le plus improbable de l'histoire ?