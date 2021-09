Conference League : Pellegrino et Pellegrini s’associent pour une soirée lob

La Roma reçoit le CSKA Sofia pour son premier match de poule de la Conference League. Pris à froid par les Bulgares, les Romains réagissent par leur capitaine Lorenzo Pellegrini.

Le numéro 7 reçoit un centre venu de la droite dans le rectangle. Il contrôle dans les airs, laisse le ballon retomber et enchaîne avec un très joli lob, le tout à l’arrêt.

Le gardien Busatto est surpris et ne parvient pas à s’élever pour stopper la frappe. La défense ne peut que se contenter d’être spectatrice.

El Shaarawy fera ensuite 2-1 d'une jolie frappe au premier poteau pour placer la Roma aux commandes une dizaine de minutes plus tard. Pellegrini inscrira, lui, un nouveau but. Mancini et Abraham alourdiront encore la marque pour les Romains qui s'imposent 5-1.

La Conference League réservait décidemment une soirée lob pour cette première journée. Après Pellegrini, c’est… Pellegrino qui s’est essayé au lob pour le Bodo/Glimt face au Zorya Luhansk.

La défense ukrainienne tente de repartir proprement mais Pellegrino récupère le ballon et voit le gardien avancé. L’attaquant ne tergiverse pas et tente sa chance. Sa frappe est magnifique et trompe Matsapura.

Bodo/Glimt s’est promené face au Zorya Luhansk et s'est imposé 3-1.

