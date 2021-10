Plutôt décevant en Pro League où ils traînent leur spleen à une indigente 12e place (14/33), les Buffalos de Gand semblent revivre dès qu’ils foulent les pelouses de Conference League.

Versés dans un groupe B franchement à leur portée avec les clubs de Flora, d’Anorthosis et du Partizan Belgrade, les Belges font honneur à leur statut puisqu’ils trônent en tête du groupe avec un 6/6. Et si tout n’a pas été parfait et que ces deux victoires ont parfois mis du temps à se dessiner (0-1 seulement contre les Estoniens de Flora), les Buffalos sont en bonne position pour rallier le prochain tour.

Mais pour ce faire, il va falloir confirmer face au second poids lourd du groupe, le Partizan Belgrade. Eux aussi auteurs d’un parcours parfait jusqu’à présent (6/6), les Serbes voudront poursuivre sur leur lancée, faire tomber Gand de son piédestal et s’assurer ainsi la 1e place du groupe. Qui de La Gantoise ou du Partizan parviendra à sortir vainqueur de ce duel pour la 1e place ? La réponse dès 21 heures.

Les compos :

Partizan : Popovic, Obradovic, Vujacic, Sanicanin, Zivkovic, Scekic, Zdjelar, Natcho, Menig, Markovic, Gomes

La Gantoise : Bolat, Nurio, Ngadeu, Okumu, Hanche-Olsen, Samoise, Kums, Owusu, Odjidja, Chakvetadze, Tissoudali