Conference League : Pellegrino et Pellegrini s'associent pour une soirée lob

Conference League : Le lob soyeux de Lorenzo Pellegrini pour la Roma - 16/09/2021 La Roma reçoit le CSKA Sofia pour son premier match de poule de la Conference League. Pris à froid par les Bulgares, les Romains réagissent par leur capitaine Lorenzo Pellegrini. Le numéro 7 reçoit un centre venu de la droite dans le rectangle. Il contrôle dans les airs, laisse le ballon retomber et enchaîne avec un très joli lob, le tout à l'arrêt. Le gardien Busatto est surpris et ne parvient pas à s'élever pour stopper la frappe. La défense ne peut que se contenter d'être spectatrice. El Shaarawy fera ensuite 2-1 d'une jolie frappe au premier poteau pour placer la Roma aux commandes une dizaine de minutes plus tard.